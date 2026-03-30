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NBA／31比0海嘯猛攻寫紀錄！暴龍主場血洗魔術52分
暴龍隊今天碰魔術隊，第一節14：20落後下打出瘋狂的跨節31：0海嘯攻勢，寫下1997-98年賽季引入比賽詳情（play-by-play）後的最大連續攻勢，這波攻勢也讓暴龍奠定勝基，最終以139：87迎接2連勝。
魔術班凱羅（Paolo Banchero）第一節5分半進球後，領先擴大到6分差，但接續得分就凍結，直到第二節進行超過2分鐘才靠班凱羅跳投得手，終結這段7分多鐘的得分荒。
暴龍每場比賽平均可透過快攻拿下聯盟最多的18.5分，今天這波海嘯攻勢也多是來自轉換快攻、三分球和罰球。首節灌進38分的暴龍，半場領先已達70：43，第三節再轟下43分，勝利拿得輕鬆。
今天不僅暴龍團隊寫下紀錄，攻下23分的巴恩斯（Scottie Barnes）還傳出生涯新高15次助攻，讓他成為本季首未達成100阻攻和100助攻的球員，也是隊史第二人。
暴龍的飆分秀之夜有8名球員得分兩位數，巴瑞特（RJ Barrett）攻下全隊最高的29分，補出賽的瑪穆克雷斯維里（Sandro Mamukelashvili）也有19分貢獻；狀態低迷的魔術吞下近10場的第7敗，貝恩（Desmond Bane）17分已是全隊最高。
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