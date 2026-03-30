NBA／勇士力拚柯瑞最後爭冠窗口 傳休賽季瞄準雷納德、詹姆斯

金州勇士正站在一個關鍵十字路口。隨著本季戰績持續掙扎、季後賽前景黯淡，球隊內外已逐漸形成共識。這可能是圍繞柯瑞（Stephen Curry）爭冠的最後機會，「現在不出手，就沒有未來」。

幾年前，勇士仍高舉總冠軍金盃，擁有成熟老將與潛力新秀的完美結合，被視為能延續2014至2019年王朝的球隊。然而2022年奪冠後，這段榮光並未持續太久，勇士很快回歸平庸。過去4年來，球隊整體競爭力明顯下滑，已難以對聯盟強權構成威脅。如今問題變得非常明確，勇士必須做出重大改變。

現年38歲的柯瑞仍是球隊核心，即便年齡增長，他的進攻牽制力依舊是聯盟最頂級之一。本季他仍繳出27.2分、3.5籃板、4.8助攻的表現，投籃命中率46.8%、三分命中率39.1%。然而關鍵在於「能否健康出賽」，這也讓勇士沒有時間再等待。

勇士原本在去年交易截止日前引進巴特勒（Jimmy Butler），試圖打造雙星體系，但巴特勒目前正因ACL撕裂復健中，甚至未必能在下季初登場。再加上格林（Draymond Green）狀態下滑，球隊急需一名新的頂級球星搭檔柯瑞。

根據《舊金山標準報》記者川上（Tim Kawakami）報導，勇士管理層已將目標鎖定在兩大超級球星快艇主將雷納德（Kawhi Leonard）與湖人巨星詹姆斯（LeBron James）。

川上指出：「目前所有跡象都顯示，勇士正走向一條『非做不可』的道路，全力追逐雷納德或詹姆斯。這或許看起來激進，但正是當下情勢所逼。」

雷納德本季狀態回春，場均28.3分、6.3籃板、3.6助攻與2.0抄截，投籃命中率達50.4%，堪稱近年來最巔峰時刻。他不僅能單打、也能無球進攻，同時具備防守能力，與柯瑞的外線威脅形成完美互補。

一位聯盟人士分析：「雷納德的打法非常適合搭配柯瑞，就像當年杜蘭特（Kevin Durant）一樣，他能持球也能無球，是理想的雙核心。」

更重要的是，雷納德的未來仍存在變數。若聯盟對快艇薪資操作調查結果不利，他甚至可能成為自由球員，讓勇士有機會在不付出重大資產的情況下直接簽下他。

柯瑞(右)與詹姆斯。 美聯社

另一方面，詹姆斯也成為潛在選項。這位即將邁入41歲的傳奇球星，雖然影響力不若巔峰，但仍有20.9分、6.0籃板、6.9助攻的全面表現。若以較低成本加盟，仍可能成為關鍵拼圖。

勇士若成功引進雷納德，搭配柯瑞、格林與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），再加上未來巴特勒回歸，將形成具備爭冠實力的豪華核心陣容。

當然，這一切並非沒有代價。勇士目前薪資空間受限，若要騰出操作空間，可能必須送走部分年輕球員與選秀權，甚至透過先簽後換交易完成補強。但對勇士而言，問題早已不在「值不值得」，而是「還有沒有時間」。

目前勇士以36勝38敗排名西區第10，幾乎確定進入附加賽，但晉級機率並不樂觀。隨著本季接近尾聲，外界焦點已逐漸轉向休賽季操作。

正如一名球隊內部人士所說：「這一切都是因為柯瑞還在，如果他不在這個等級，重建會是合理選擇。但現在，我們必須全力衝一次。」