快訊

股東會紀念品兩樣情！六福送千元樂園門票 中鋼發50元商品卡鐵粉扼腕

川普稱已拿下「川普海峽」！2500陸戰隊壓境中東 伊朗嗆等著燒死美軍

NBA／勇士力拚柯瑞最後爭冠窗口 傳休賽季瞄準雷納德、詹姆斯

聯合新聞網／ 綜合外電報導
柯瑞(左)與雷納德。 美聯社
柯瑞(左)與雷納德。 美聯社

金州勇士正站在一個關鍵十字路口。隨著本季戰績持續掙扎、季後賽前景黯淡，球隊內外已逐漸形成共識。這可能是圍繞柯瑞（Stephen Curry）爭冠的最後機會，「現在不出手，就沒有未來」。

幾年前，勇士仍高舉總冠軍金盃，擁有成熟老將與潛力新秀的完美結合，被視為能延續2014至2019年王朝的球隊。然而2022年奪冠後，這段榮光並未持續太久，勇士很快回歸平庸。過去4年來，球隊整體競爭力明顯下滑，已難以對聯盟強權構成威脅。如今問題變得非常明確，勇士必須做出重大改變。

現年38歲的柯瑞仍是球隊核心，即便年齡增長，他的進攻牽制力依舊是聯盟最頂級之一。本季他仍繳出27.2分、3.5籃板、4.8助攻的表現，投籃命中率46.8%、三分命中率39.1%。然而關鍵在於「能否健康出賽」，這也讓勇士沒有時間再等待。

勇士原本在去年交易截止日前引進巴特勒（Jimmy Butler），試圖打造雙星體系，但巴特勒目前正因ACL撕裂復健中，甚至未必能在下季初登場。再加上格林（Draymond Green）狀態下滑，球隊急需一名新的頂級球星搭檔柯瑞。

根據《舊金山標準報》記者川上（Tim Kawakami）報導，勇士管理層已將目標鎖定在兩大超級球星快艇主將雷納德（Kawhi Leonard）與湖人巨星詹姆斯（LeBron James）。

川上指出：「目前所有跡象都顯示，勇士正走向一條『非做不可』的道路，全力追逐雷納德或詹姆斯。這或許看起來激進，但正是當下情勢所逼。」

雷納德本季狀態回春，場均28.3分、6.3籃板、3.6助攻與2.0抄截，投籃命中率達50.4%，堪稱近年來最巔峰時刻。他不僅能單打、也能無球進攻，同時具備防守能力，與柯瑞的外線威脅形成完美互補。

一位聯盟人士分析：「雷納德的打法非常適合搭配柯瑞，就像當年杜蘭特（Kevin Durant）一樣，他能持球也能無球，是理想的雙核心。」

更重要的是，雷納德的未來仍存在變數。若聯盟對快艇薪資操作調查結果不利，他甚至可能成為自由球員，讓勇士有機會在不付出重大資產的情況下直接簽下他。

柯瑞(右)與詹姆斯。 美聯社
柯瑞(右)與詹姆斯。 美聯社

另一方面，詹姆斯也成為潛在選項。這位即將邁入41歲的傳奇球星，雖然影響力不若巔峰，但仍有20.9分、6.0籃板、6.9助攻的全面表現。若以較低成本加盟，仍可能成為關鍵拼圖。

勇士若成功引進雷納德，搭配柯瑞、格林與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis），再加上未來巴特勒回歸，將形成具備爭冠實力的豪華核心陣容。

當然，這一切並非沒有代價。勇士目前薪資空間受限，若要騰出操作空間，可能必須送走部分年輕球員與選秀權，甚至透過先簽後換交易完成補強。但對勇士而言，問題早已不在「值不值得」，而是「還有沒有時間」。

目前勇士以36勝38敗排名西區第10，幾乎確定進入附加賽，但晉級機率並不樂觀。隨著本季接近尾聲，外界焦點已逐漸轉向休賽季操作。

正如一名球隊內部人士所說：「這一切都是因為柯瑞還在，如果他不在這個等級，重建會是合理選擇。但現在，我們必須全力衝一次。」

相關新聞

NBA／飆41分退籃網卻將禁賽 唐西奇談MVP排名下滑直言不知所措

湖人在今天與籃網之戰，前三節卻一度陷入苦戰，當家球星唐西奇（Luka Doncic）還因為吞下本季第16次技術犯規，將在下場比賽面臨禁賽一場，但末節湖人靠著里夫斯（Austin Reaves）攻下15分，最終以116：99收下近12場比賽第11勝。

NBA／「KD換喬丹也能6冠」湯瑪斯再度開火籃球之神

近日，「運球教科書」湯瑪斯（Isiah Thomas）在節目中拋出一項爭議性言論，直言若由杜蘭特（Kevin Durant）取代喬丹（Michael Jordan）90年代領軍的公牛，同樣能拿下六座總冠軍，這番言論也再次點燃外界對湯瑪斯與喬丹長年不合的討論。

NBA／勇士力拚柯瑞最後爭冠窗口 傳休賽季瞄準雷納德、詹姆斯

金州勇士正站在一個關鍵十字路口。隨著本季戰績持續掙扎、季後賽前景黯淡，球隊內外已逐漸形成共識。這可能是圍繞柯瑞（Stephen Curry）爭冠的最後機會，「現在不出手，就沒有未來」。

NBA／雷納德連50場至少20分破紀錄 聯盟史上30歲後第一人

洛杉磯快艇昨天在客場上演驚奇逆轉，靠著雷納德（Kawhi Leonard）終場前0.4秒的致勝跳投，以114比113氣走溜馬。這場比賽不僅是戲劇性勝利，更讓雷納德寫下個人生涯與NBA歷史的重要里程碑。

NBA／唐西奇累積16次技術犯規遭禁賽 薪水損失超過800萬

湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）因本季累積第16次技術犯規，遭聯盟禁賽1場，缺席接下來對巫師的比賽。這項處分來自他在對籃網一戰中所發生的場上衝突，也讓湖人在近期戰績火熱之際面臨短暫調整。

NBA／公鹿確定無緣季後賽！瑞佛斯嘆：球員受傷加流言所害

公鹿今日以95：127慘敗給馬刺後，本季正式宣告提前結束，確定自2015-16賽季以來首度缺席季後賽，中斷聯盟史上第二長連續晉級季後賽紀錄。賽後，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）受訪時難掩失望，直指球隊崩盤主因在於傷病問題與陣容不足。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。