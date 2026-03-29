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NBA／雷納德連50場至少20分破紀錄 聯盟史上30歲後第一人

聯合新聞網／ 綜合外電報導
雷納德上演致勝一擊。 路透社
雷納德上演致勝一擊。 路透社

洛杉磯快艇昨天在客場上演驚奇逆轉，靠著雷納德（Kawhi Leonard）終場前0.4秒的致勝跳投，以114比113氣走溜馬。這場比賽不僅是戲劇性勝利，更讓雷納德寫下個人生涯與NBA歷史的重要里程碑。

雷納德此役攻下28分，投籃26投13中，外帶8籃板、4助攻與3抄截。更關鍵的是，他完成連續50場得分至少20分的壯舉，成為NBA史上第14位達成此紀錄的球員，同時也是首位在30歲之後完成這項成就的球員。

本季雷納德幾乎以一己之力撐起快艇，在球隊開季僅打出6勝21敗的低迷戰績後，逐漸帶領球隊反彈。他目前場均可攻下28.3分，命中率達50.4%，另有6.3籃板、3.6助攻與2.0抄截，寫下生涯場均得分新高。

快艇取得4連勝，戰績提升至37勝36敗，暫居西區第8名，距離季後賽席位僅一步之遙。在例行賽還剩9場的情況下，快艇正朝著完成本季最戲劇性逆襲之旅邁進。

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