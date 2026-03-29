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NBA／唐西奇累積16次技術犯規遭禁賽 薪水損失超過800萬

聯合新聞網／ 綜合外電報導
唐西奇本季累積第16次技術犯規，遭聯盟禁賽1場。 路透社
唐西奇本季累積第16次技術犯規，遭聯盟禁賽1場。 路透社

湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）因本季累積第16次技術犯規，遭聯盟禁賽1場，缺席接下來對巫師的比賽。這項處分來自他在對籃網一戰中所發生的場上衝突，也讓湖人在近期戰績火熱之際面臨短暫調整。

事件發生在該場比賽第3節剩下5分12秒時，唐西奇在一次進攻犯規後與籃網前鋒威廉斯（Ziaire Williams）出現肢體碰撞與言語衝突。經影像重播顯示，唐西奇先推了對方，而威廉斯則揮手反擊，最終雙方皆被主裁判判罰技術犯規。這次判決也讓唐西奇技術犯規數達到本季16次門檻，依聯盟規定自動觸發禁賽。

對於吞下第16次技術犯規，唐西奇賽後表示：「我甚至什麼都沒說。他們說我的推人動作被誇大了。」

值得注意的是，唐西奇在前一週對魔術比賽中，曾因與中鋒畢塔吉（Goga Bitadze）發生言語衝突而領到技術犯規，但湖人隨後提出申訴且成功撤銷，閃過禁賽處分。不過這次唐西奇再度領到技術犯規，仍無法避免停賽處分。

這次禁賽將讓唐西奇損失約26萬4000美元的薪資（約846萬台幣）。此外，若他在例行賽剩餘期間再累積技術犯規，每增加2次就會再被自動禁賽1場，且罰款比例將提高至約31萬7000美元（約1016萬台幣）。

儘管面臨禁賽處分，唐西奇近期表現可說是處於巔峰狀態。過去12場比賽，他場均可貢獻39.7分8.1籃板6.9助攻2.5抄截，成績相當驚人也，也是紫金軍團能夠殺出一波連勝高潮的關鍵。

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