NBA／公鹿確定無緣季後賽！瑞佛斯嘆：球員受傷加流言所害

公鹿今日以95：127慘敗給馬刺後，本季正式宣告提前結束，確定自2015-16賽季以來首度缺席季後賽，中斷聯盟史上第二長連續晉級季後賽紀錄。賽後，總教練瑞佛斯（Doc Rivers）受訪時難掩失望，直指球隊崩盤主因在於傷病問題與陣容不足。而整賽季「字母哥」交易風聲不斷，也影響到整體士氣，其實最終球隊並未對他做任何交易。。

「這真的很令人失望。自從我來到這裡，我幾乎沒有遇過一段完整健康的時間，問題都出在我們最重要的球員身上，曾經的里拉德（Damian Lillard），以及現在的安戴托昆波。」瑞佛斯坦言。

瑞佛斯進一步表示，「你會希望能撐過去，但我們沒有這樣的能力。今年我們只有一個『所謂的球星』，其他球隊都有兩個甚至三個。我們需要健康，但我們本來就知道陣容深度不足，結果事情完全沒有照預期發展。」

除了傷病與戰力問題外，瑞佛斯也強調球隊整季受到外界雜音影響，「所有那些討論與風波，說真的也沒有幫助。」

儘管戰績不理想，瑞佛斯仍試圖從中尋找正面因素。他點名23歲小將羅林斯（Ryan Rollins）、南斯（Pete Nance）與傑恩（Ousmane Dieng）等年輕球員的成長為本季少數亮點。

同時，他也特別提到射手格林（AJ Green）的使用情況，「他是一個很好的球員，但我們讓他打了太多時間，這不是理想狀況，我有時候會替他感到難過。」

對於波提斯（Bobby Portis）的表現，瑞佛斯則給予高度肯定，「他一直都很敬業，我為他的領導能力感到驕傲，他總是試著做對的事、說對的話。」

本季公鹿最大問題仍在於核心戰力無法維持健康，使球隊始終無法建立穩定競爭力，加上陣容深度不足與場外傳聞干擾，最終導致戰績崩盤。

隨著球季提前結束，公鹿即將面臨關鍵休賽季抉擇，包括字母哥未來動向、球隊是否重建，以及瑞佛斯去留問題，都將成為外界關注焦點。