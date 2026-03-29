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NBA／杜克新人王內戰升溫！基德力挺佛雷格「毫無懸念」

聯合新聞網／ 綜合報導
總教練基德公開力挺愛徒佛雷格，直言球隊將爭取新人王視為「重要目標」。 路透。
總教練基德公開力挺愛徒佛雷格，直言球隊將爭取新人王視為「重要目標」。 路透。

獨行俠新秀狀元佛雷格（Cooper Flagg）本季表現亮眼，場均繳出20.6分、6.6籃板與4.6助攻，持續穩居年度最佳新秀熱門人選。不過，同樣出身杜克大學的黃蜂超級新秀克努佩爾（Kon Knueppel）同樣表現強勢。對此，總教練基德（Jason Kidd）公開力挺愛徒，直言球隊將爭取新人王視為「重要目標」。

「這是一個很重要的獎項，你一生只有一次機會成為新人。這不只是球隊的事，也是合作關係，而Cooper正在做好他的部分。」基德表示。

基德更強調，佛雷格的表現已達歷史級水準，「他打出了一個歷史級的新秀球季。當你把他的數據和過去得獎的新秀相比，很明顯根本沒有懸念，他就是最應該拿下新人王的人。」

不過，克努佩爾同樣不容小覷。本季他場均可貢獻19.1分、5.3籃板與3.5助攻，投籃命中率48.9%、三分球命中率更高達43.8%。

然而，外界普遍認為「戰績」恐成關鍵變數。目前獨行俠戰績僅24勝50敗，位居西區第13，早早無緣季後賽；反觀黃蜂則排名東區第8，仍在附加賽競爭行列中。

對此，基德也坦言投票存在變數，「每個人對投票都有不同看法，可能會受到人氣或趨勢影響。但單就表現來看，Cooper的數據不輸任何人。」

隨著賽季進入尾聲，這場「杜克內戰」新人王之爭，在數據與戰績的拉鋸下，必將成為本季獎項的一大焦點。

基德 佛雷格

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