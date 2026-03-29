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NBA／絕殺不算！灰熊離譜失誤差點說再見 險勝公牛止5連敗
灰熊隊和公牛隊今天激戰到最後一刻，讀秒階段握有領先的灰熊最後2秒出現失誤，但公牛有機會的絕殺球太晚出手，雖進球但時間已走完，讓灰熊驚險以125：124守護下主場勝利，5連敗告終。
兩軍都是「背靠背」出賽，首節公牛取得30：28領先，半場打完仍握有2分優勢，但灰熊第三節灌進42分，反帶著98：88優勢進入決勝節。
公牛第四節縮小差距，最後32秒在瓊斯（Tre Jones）投進追平球後120：120戰平。灰熊新秀克雷頓（Walter Clayton Jr.）最後15秒飆進石破天驚的關鍵三分彈後，公牛吉迪（Josh Giddey）先切入取分，不過灰熊考沃德（Cedric Coward）最後6秒兩罰都把握，就算吉迪接續兩罰也沒失手，但最後4秒球權屬於灰熊。
灰熊發球進場後出現失誤，不過公牛最後2秒反撲不及，讓灰熊以1分差驚險止住5連敗。
考沃德攻下灰熊最高24分外帶9籃板、4抄截，板凳出發的伯頓（Tyler Burton）和馬沙克（Jahmai Mashack）各拿18分和17分；公牛以布澤利斯（Matas Buzelis）29分最佳，塞克斯頓（Collin Sexton）26分，吉迪18分、13籃板、10助攻完成本季第13度「大三元」，但球隊仍吞3連敗。
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