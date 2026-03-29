NBA／無視魔術強森、大O？ 「瘋狗貝」力挺：衛少史上第2強控衛
前NBA後衛「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）近期爭議不斷，繼否定里拉德（Damian Lillard）具備名人堂資格後，又在節目拋出爭議性言論，將衛斯特布魯克（Russell Westbrook）列為史上第2強控球後衛，僅次於勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）。
「對我來說，他是史上第二好的控衛。當然你必須把柯瑞放在他前面，因為他的投射能力和冠軍數。」貝佛利在節目中表示。
貝佛利強調，冠軍數是兩人之間的關鍵差距，「這是唯一的原因，就是總冠軍數。你必須給衛斯特布魯克應有的尊重。」
談到衛斯特布魯克的評價，貝佛利則替他抱不平，「他曾效力於家鄉球隊湖人，但卻沒有得到應有的支持，這讓外界對他的印象被扭曲。」
「但真正了解他的人都知道，他的競爭心是前所未見的，你很少看到這樣的球員。」貝佛利補充道。
事實上，衛斯特布魯克生涯成就屬實亮眼，目前為聯盟史上得分榜前20名現役球員之一，與詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、德羅展（DeMar DeRozan）及柯瑞並列。
數據方面，衛斯特布魯克生涯場均20.9分、6.9籃板、8助攻與1.6抄截，並與「大O」羅伯森（Oscar Robertson）、金塊當家中鋒約柯奇（Nikola Jokic）同為NBA史上單季繳出場均大三元的球員之一。
不僅如此，衛斯特布魯克曾獲得年度MVP、9度入選全明星賽（2次MVP）、2次年度最佳陣容一隊、5次年度最佳陣容二隊、2次年度最佳陣容三隊、2次得分王、3次助攻王。
不過，貝佛利的排名仍引發不少質疑，畢竟像湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）與羅伯森等傳奇控衛，並未被他列入前二名之中，也讓這份榜單充滿話題性。
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