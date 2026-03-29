NBA／打破「星二代」標籤！ 瑞迪克對布朗尼未來很有信心

「星二代」標籤一直是布朗尼（Bronny James）備受外界討論的焦點。昨日對戰籃網的比賽，布朗尼與詹姆斯（LeBron James）締造歷史，成為NBA史上首對在同場比賽完成助攻連線的父子檔。賽後，總教練瑞迪克（JJ Redick）與詹姆斯皆對他的表現給予讚賞。

「他隨時都準備好上場。在第二節球隊出現一些失誤、節奏有點亂的時候，他投進了一顆關鍵三分。我對他現在的狀態感到很滿意，也對他的未來很有信心。」瑞迪克表示。

過去一周，布朗尼兩度獲得上場機會，雖然合計僅出賽不到18分鐘，但在對戰溜馬的比賽中，他於第四節命中關鍵中距離跳投，連唐西奇（Luka Dončić）都稱讚那是「比賽中最重要的一球之一」。

對於兒子的成長，詹姆斯也給予肯定，「他只是回到之前的狀態而已。他一直都有投籃能力，只是現在信心、節奏、體能都慢慢回來了。」

儘管上場時間仍有限，但布朗尼的進步已有明顯跡象。昨日對戰籃網，布朗尼再度把握機會，上陣4分鐘，在第二節命中三分球，成功止住對手攻勢。

談到自身成長，布朗尼則表示，「我獲得了更多比賽經驗，也更適應NBA三分線的距離，現在投籃時能更自然，不需要多想。」

事實上，布朗尼本季在發展聯盟效力於南灣湖人期間，表現持續提升。自2月以來，場均可攻下13.5分，投籃命中率57.6%、三分球命中率高達53.3%，且出賽時球隊維持13勝0敗。