快訊

清明節將至 赤腳接地氣、打碎雞蛋丟墳頭...7大民俗秘訣可開運

MLB／道奇日籍三本柱扛守護者3連戰 連3場日本投手先發寫史上首例

Gmail帳號冷知識！用「點號、加號」都是同一組Mail 刷票、遊戲分身必學

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／連10季晉級夢碎 公鹿慘輸馬刺無緣季後賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安戴托昆波無緣季後賽。 美聯社
安戴托昆波無緣季後賽。 美聯社

隨著今天以95：127慘敗給馬刺隊，公鹿隊確定無緣季後賽，中斷聯盟史上第二長連續晉級季後賽紀錄。

從2013年選秀會選進「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）後，公鹿從2016到17賽季開始連9年闖季後賽，2021年更奪下隊史第2座總冠軍，不過當時拿下總冠軍賽MVP的安戴托昆波本季受傷病纏身，今天已是連續第6場因左膝傷勢缺陣，連帶影響公鹿戰績。

安戴托昆波本季僅出賽36場比賽，雖在交易大限後仍留在公鹿，但和球隊想法仍有差異，公鹿希望有傷在身的當家球星提前「關機」，安戴托昆波仍希望出賽，近期美國國家籃球協會球員工會（National Basketball Players Association）還批評公鹿想讓安戴托昆波提前休息的決定。

今天輸球是公鹿近11戰的第9敗，29勝44敗戰績確定追不上排名第10的黃蜂隊，無緣季後賽附加賽，連續晉級季後賽的紀錄也停在連續9季，沒能挑戰「綠衫軍」塞爾蒂克隊締造的連11季紀錄。

奪勝的馬刺隊今天在卡瑟爾（Stephon Castle）22分、10助攻、10籃板「大三元」，以及MVP候選人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）23分、15籃板、6助攻領軍下8連勝到手，和衛冕軍雷霆隊的勝差縮小到2場，例行賽尾聲有機會排名超車。

公鹿 安戴托昆波

延伸閱讀

NBA／對手會做惡夢！溫班亞瑪領軍 球探點名馬刺奪冠聲勢暴漲

一步錯步步錯向字母哥說掰！ 公鹿近五年操作「凸槌100%」

NBA／雷霆遭綠衫軍雙探花終止12連勝 與馬刺僅剩2場勝差

NBA／活塞康寧漢因病恐錯失個人獎 球員工會怒批65場限制太僵化

相關新聞

NBA／連10季晉級夢碎 公鹿慘輸馬刺無緣季後賽

隨著今天以95：127慘敗給馬刺隊，公鹿隊確定無緣季後賽，中斷聯盟史上第二長連續晉級季後賽紀錄。

NBA／飆41分退籃網卻將禁賽 唐西奇談MVP排名下滑直言不知所措

湖人在今天與籃網之戰，前三節卻一度陷入苦戰，當家球星唐西奇（Luka Doncic）還因為吞下本季第16次技術犯規，將在下場比賽面臨禁賽一場，但末節湖人靠著里夫斯（Austin Reaves）攻下15分，最終以116：99收下近12場比賽第11勝。

NBA／「永遠不會坐他的車 」黃蜂隊友吐槽小鮑爾車禍事件

黃蜂球星小鮑爾（LaMelo Ball）今年2月曾發生車禍，當時他駕駛客製化悍馬行經十字路口時和另台車相撞，所幸未造成人員傷亡。近日，隊友迪亞巴特（Moussa Diabate）也在節目上開玩笑表示，自己「絕對不會」搭小鮑爾開的車。

NBA／勇士休賽季能留住？27歲後衛梅爾頓：我應該得到回報

勇士隊27歲後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）本季傷癒復出後表現不俗，但他在勇士的時光可能進入倒數階段，因為休賽季能不執行合約中的球員選項，成為自由球員。

NBA／「KD換喬丹也能6冠」湯瑪斯再度開火籃球之神

近日，「運球教科書」湯瑪斯（Isiah Thomas）在節目中拋出一項爭議性言論，直言若由杜蘭特（Kevin Durant）取代喬丹（Michael Jordan）90年代領軍的公牛，同樣能拿下六座總冠軍，這番言論也再次點燃外界對湯瑪斯與喬丹長年不合的討論。

NBA／艾德里奇身體因素不克來台 改由「矮湯」湯瑪斯來台會球迷

首屆「NBA 未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）」台灣分區選拔賽，將在4月4、5日於新北市板橋體育館盛大舉辦，原訂擔任賽事嘉賓的艾德里奇（LaMarcus Aldridge）由於身體因素不克出席，將改由另一位NBA傳奇球星湯瑪斯（Isaiah Thomas）前來參與本次盛會，與球迷相見歡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。