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NBA／艾德里奇身體因素不克來台 改由「矮湯」湯瑪斯來台會球迷

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
NBA傳奇球星「IT」湯瑪斯即將蒞臨NBA未來之星邀請賽。圖／NBA Taiwan提供
NBA傳奇球星「IT」湯瑪斯即將蒞臨NBA未來之星邀請賽。圖／NBA Taiwan提供

首屆「NBA 未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）」台灣分區選拔賽，將在4月4、5日於新北市板橋體育館盛大舉辦，原訂擔任賽事嘉賓的艾德里奇（LaMarcus Aldridge）由於身體因素不克出席，將改由另一位NBA傳奇球星湯瑪斯（Isaiah Thomas）前來參與本次盛會，與球迷相見歡。

被球迷暱稱為「IT」的湯瑪斯以飛快的速度和變向運球著稱，得分爆發力強且無懼於挑戰長人如林的禁區，生涯曾2度入選NBA全明星賽、1度入選NBA最佳陣容。巔峰時期曾在2016-17賽季轟下場均28.9分高居聯盟第三位，是首位能以未滿6呎（183公分）身高寫下如此紀錄的球員，並助波士頓塞爾提克拿下東區第一的戰績。該季季後賽他也曾創下單場得分53分的紀錄，最終率領塞爾提克殺入東區冠軍賽。

同時本次活動也將邀請到擁有豐富 NBA 執教經歷的哈靈頓（Adam Harrington），他曾任籃網隊與雷霆隊投籃教練與球員發展教練，以細節導向訓練聞名，被視為聯盟最具影響力的投籃教練之一。這次他將為高中球員帶來NBA等級的投籃技術訓練，幫助未來之星提升場上的關鍵能力。

「NBA 未來之星邀請賽」為 NBA 首度於亞太地區舉辦的區域性高中籃球賽事，集結亞太區男女高中菁英隊伍，為年輕球員打造國際舞台。本次台灣分區選拔賽，將由 高中籃球甲級聯賽（HBL）男子組四強：東泰高中、能仁家商、松山高中、南湖高中​，以及女子組四強：北一女中、陽明高中、南山高中、永仁高中 同場較勁，採單淘汰制進行2天賽事，最終奪冠的男、女子隊伍將取得前進新加坡總決賽的資格。

本次2日賽程共6場賽事全程LIVE直播，還有鳳凰城太陽隊啦啦隊與緯來原創選秀節目《宇宙啦啦隊》成員們帶來的動感表演，精彩內容敬請鎖定緯來體育台72頻道、緯來精采台 505頻道／MOD 313（僅轉播週日 2 場賽事）、緯來體育台YouTube頻道，同時也可於中華電信Hami Video Hami HBLTV1台（MOD：快速鍵983專區）以及愛爾達體育MAX1台收看。下載「緯來電視網APP」除收看完整賽事內容外，還能觀賞獨家放送的神秘嘉賓現場演唱。

NBA 艾德里奇 湯瑪斯

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