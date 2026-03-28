NBA／反擺爛制度三大提案 席佛強調「一定會改」抽籤機制恐大幅翻新

NBA聯盟近日在紐約召開董事會會議，正式提出三套全新「反擺爛」制度方案，試圖解決近年球隊刻意輸球、爭取高順位選秀籤的問題。根據多方消息指出，這三項方案都將對現行選秀抽籤制度帶來重大變革，預計在5月進行正式投票前仍會持續修正與討論。

這三項提案最大的共通點，在於將原本不參與抽籤的季後賽球隊納入選秀樂透體系，徹底改變過去「戰績越差、籤運越好」的邏輯。

第一套方案中，將有18支球隊進入樂透抽籤，包括未能打進附加賽的10支球隊，以及打進附加賽的8支球隊。根據規劃，戰績最差的10隊將擁有相同的8%機率抽中前順位籤，其餘20%機率則分配給第11至第18名的附加賽球隊。與現行制度不同的是，這18個順位都將透過抽籤決定，而非部分固定排序。

第二套方案則更加擴大規模，將22支球隊納入抽籤，包括未進附加賽的10隊、附加賽8隊，以及季後賽首輪出局的4隊。更關鍵的是，該方案將採用「兩年戰績加權」制度，類似WNBA現行模式，避免球隊單一賽季刻意擺爛。聯盟甚至考慮設定最低勝場門檻，例如單季至少20勝，若球隊戰績低於此門檻，將以20勝計算，藉此降低「刻意輸球」的誘因。

第三套方案則被稱為「5×5模式」，同樣以18支球隊參與抽籤為基礎，但會讓戰績最差的5支球隊擁有相同機率競逐前5順位，並分別抽出前5順位籤。之後再針對剩餘13隊進行第二輪抽籤，確保戰績最差的球隊不會大幅滑落順位，避免出現「爛隊卻抽不到高順位」的極端情況。

聯盟消息人士指出，未來數週各隊老闆、總經理與籃球營運部門將持續針對這些方案進行深入討論，評估可能帶來的影響與潛在問題，並在5月特別召開的董事會會議中進行表決。這場額外會議的安排也顯示聯盟對「擺爛問題」的重視程度。

NBA主席席佛（Adam Silver）在會後受訪時直言，聯盟必須對現行制度做出調整，尤其是在2026年被視為「選秀大年」的背景下，多支球隊刻意追求高順位籤，引發外界對聯盟競爭公平性的質疑。

席佛大刀砍向擺搶狀元的。(路透) 路透通訊社

席佛表示：「這是一個需要由各隊老闆共同決定的重要議題，它牽涉到商業、籃球競技，甚至聯盟的誠信問題。我們非常嚴肅看待這件事，而且我們一定會修正它。」

他也坦言，目前最大難題在於「重建」與「擺爛」之間界線越來越模糊。「合理的重建本來就是球隊經營的一部分，但現在已經很難區分哪些是正常重建，哪些是刻意輸球。」

席佛進一步指出，現今聯盟中不僅影響戰術與輪替安排，甚至連球員出賽、傷勢管理與上場時間都可能受到這類誘因影響。「當激勵機制出現偏差時，整個比賽環境就會變得複雜，我認為我們需要比過去更大幅度的改革。」

儘管如此，席佛也強調目前尚無「完美解方」，未來甚至不排除在與球員工會（NBPA）的集體談判中，進一步討論更多制度調整。