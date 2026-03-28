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NBA／因自信言論+單場30分難產被罵 勇士後衛：有些話可能不該說
現年23歲的波傑姆斯基（Brandin Podziemski），是勇士隊陣中最受球迷關注的年輕球員。最近他何時能單場30分成為網路迷因，波傑姆斯基對此做出回應。
波傑姆斯基進入聯盟首季就成為即戰力，但接下來進步幅度不明顯。他曾經豪言要成為柯瑞（Stephen Curry）接班人，受到許多球迷嘲笑，他的表現也被放大檢視。
有位網友在2024年11月26日發文寫道，「不會發推，直到波傑姆斯基得到30分。」這篇貼文至今已破2400萬瀏覽，每次波傑姆斯基有好表現或爛表現，就會有許多球迷到該貼文留言朝聖。
事實上，波傑姆斯基0到29分都已經拿過，日前他在社群發文詢問：「為什麼每個人都希望我拿30分？」這段言論又受到球迷謾罵。
波傑姆斯基今天拿下22分，他賽後受訪時談到網路惡評，「對，我有看到，就像我之前說的，有些話我可能不該講，但現在我能做的，就是向前看，每場比賽都全力以赴。」
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