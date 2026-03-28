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NBA／絕對沒資格！「瘋狗貝」否定里拉德未來名人堂地位

聯合新聞網／ 綜合報導
貝佛利直言里拉德不具備名人堂資格。 美聯社。
貝佛利直言里拉德不具備名人堂資格。 美聯社。

前NBA後衛「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）近日再度引發話題，他在節目中直言拓荒者明星後衛里拉德（Damian Lillard）並不具備名人堂資格，此番言論也讓兩人過往恩怨再度被放大檢視。

貝佛利在《Pat Bev Show》中表示，「里拉德是名人堂球員嗎？絕對不是。我很喜歡他，真的，我沒有任何惡意，也沒有什麼過節。但名人堂？我不這麼認為。」

他進一步解釋自己的標準，「現在進名人堂的人太多了。名人堂應該要看得分、籃板、助攻，但也要看勝場數、季後賽經驗，還有總冠軍。」

貝佛利也舉例比較，「我們怎麼會拒絕羅斯（Derrick Rose），卻讓里拉德進去？如果他拿到總冠軍，那當然沒問題。但只是一直在普通球隊得很多分，我不認為那樣就能進名人堂。至少現在還不行。」

然而，貝佛利的說法也引發外界反彈。事實上，NBA歷史上已有多位未曾奪冠卻入選名人堂的球星，包括巴克利（Charles Barkley）、爵士傳奇控衛史塔克頓（John Stockton）、馬龍（Karl Malone）、米勒（Reggie Miller）、「戰神」艾佛森（Allen Iverson）與尤英（Patrick Ewing）等傳奇球星。

成就方面，里拉德生涯13個賽季累積9次明星賽入選（2024年明星賽MVP）、7次年度最佳陣容，以及2012-13賽季年度最佳新人，生涯場均25.1分、4.3籃板與6.7助攻。

目前里拉德正從2024-25季後賽遭遇的阿基里斯腱傷勢中復原，預計將在下個賽季重返賽場。至於他最終是否能踏入名人堂，仍有待時間給出答案。

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