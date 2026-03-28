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NBA／史上首見「父親助攻兒子」布朗尼爆料上一次單挑贏詹皇
湖人隊今天在主場迎戰東區倒數的籃網隊，41歲詹姆斯（LeBron James）傳球給21歲兒子布朗尼（Bronny James），三分球命中，這是NBA史上首次父子助攻搭配。
比賽時間剩7分50秒時，詹姆斯傳給左側45度角的三分球，布朗尼假傳真投，飆進三分球。
布朗尼全場打4分鐘，2投1中，得到3分。詹姆斯上場37分鐘，進帳14分8助攻6籃板。湖人表現最好的是球星唐西奇（Luka Doncic），砍進41分8籃板。湖人以116：97贏球。
布朗尼賽後提到家庭趣事，「上一次我跟我爸單挑，不知道這件事有沒有講過，他直接把我們邁阿密家裡的籃板打爆。」
隊友里夫斯（Austin Reaves）問：「因為你贏了？」布朗尼點頭回應，里夫斯說：「對！這個一定要講啊，別漏掉這段！」
布朗尼即將完成生涯第2個NBA賽季，對於現在能上場，他表示，「我從小就一直想打籃球，我知道這遲早會成為我的工作。這真的像夢想成真，很幸運能把打籃球當成職業，而且我享受其中每分每秒。我的隊友都很支持我，隊友和教練間的關係都很好，就像最好的朋友，真的很開心能在這。」
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