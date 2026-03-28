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NBA／真的很誇張！不滿KD「明星哨」 灰熊小將：裁判好像在討好
灰熊近期戰績持續低迷，不僅吞下5連敗、近14戰更僅拿下1勝。在今日又以109：119不敵火箭後，前鋒傑克森（GG Jackson）情緒明顯，公開質疑裁判判決尺度偏向杜蘭特（Kevin Durant）。
傑克森直指杜蘭特在比賽中獲得較多哨音優勢，「KD只要試探步、再試探步，然後跳起來，你手明明就在那裡，重播也看得很清楚，根本沒有人碰到他。」
此役杜蘭特攻下25分、10助攻與6籃板，並獲得7次罰球機會。全隊方面，火箭全場站上罰球線26次，灰熊則為18次。
「真的很誇張，裁判好像在討好某些人。他是GOAT，我尊重他，但我們其他人也一樣很拚命。」傑克森進一步表達不滿。
此外，傑克森也暗示年輕球員與資深球星在吹判上存在落差。比賽中，當傑克森向裁判抱怨時，火箭前鋒伊森（Tari Eason）甚至對他表示「你不是KD」。
對此，傑克森也回應道，「在這個球場上，我是最接近他的人。」
在球隊傷兵滿營、輪替人手短缺的情況下，傑克森將獲得更多上場時間，但連敗壓力也讓情緒逐漸浮現。這場對裁判尺度的公開質疑，也再次引發外界對NBA吹判公平性的討論。
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