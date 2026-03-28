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NBA／艾倫復出帶動騎士寫飆分紀錄 教頭笑談：差點忘了他還在隊上

聯合新聞網／ 綜合外電報導
中鋒艾倫傷癒復出，讓騎士展現久違的完整戰力。 美國聯合通訊社
中鋒艾倫傷癒復出，讓騎士展現久違的完整戰力。 美國聯合通訊社

騎士在主場與熱火上演飆分大戰，最終以149比128拿下勝利，此役最大亮點莫過於中鋒艾倫（Jarrett Allen）的傷癒復出。因膝蓋肌腱炎缺席10場後重返賽場的他，僅出賽18分鐘就攻下18分、10籃板，為球隊注入強大能量，也讓騎士展現久違的完整戰力。

賽前暖身時出現一段有趣插曲。原本艾倫準備與總教練亞特金森（Kenny Atkinson）擊掌，但教練卻直接給了他一個擁抱。亞特金森賽後笑說：「我差點忘了他還在這支球隊，太習慣他不在先發陣容裡了，所以我乾脆抱他一下，歡迎他回來。」

艾倫回到場上後迅速進入狀態，開賽首次進攻就以禁區小勾射得手，接著在前4分鐘內就攻下8分。他透露教練特別為他設計戰術：「那個開局真的很棒，教練幫我安排了第一波進攻，這種情況其實不常見，他想讓我盡快找回比賽感覺，之後一切就順起來了。」

艾倫是在3月3日對活塞的比賽中受傷，起初傷勢看似不嚴重，但球隊最終認定為「嚴重肌腱炎」，因此採取保守策略讓他休養。賽前亞特金森就表示，本場會限制他的上場時間在約20分鐘，而艾倫也在有限時間內繳出高效率表現。

除了艾倫復出，騎士整體進攻火力同樣驚人。史特魯斯（Max Strus）外線手感火燙，投進8記三分球攻下29分；莫布里（Evan Mobley）貢獻23分；哈登（James Harden）則拿下17分與14助攻，這也是他自交易截止日加盟騎士後的單場助攻新高。騎士全場攻下149分，創下隊史例行賽單場得分新紀錄。

艾倫賽後笑談教練忘記擊掌的插曲：「他不太習慣我上場，所以漏掉了那個擊掌，這真的很有趣。」

本季騎士飽受傷兵困擾，尤其在例行賽僅剩8場的關鍵時刻，艾倫的缺陣對球隊影響甚大。目前騎士排名東區第4，但完整陣容出賽的場次並不多。史特魯斯才剛從腳部手術傷勢中回歸，而艾倫與哈登也僅有少數場次同場搭配。

亞特金森表示，球隊目前最重要的是把握剩餘賽程磨合陣容。「我們還有時間讓艾倫重新適應，與哈登、米契爾（Donovan Mitchell）等人建立默契。」

他也強調艾倫對防守體系的重要性：「防守從他開始，他在攻守兩端都能保護籃框，讓一切變得更簡單。他就像一名7呎高的守門員，是我們體系中非常重要的一環。」

艾倫本季在51場先發中，場均可貢獻15.3分與9.2籃板。受傷前他正打出生涯最佳進攻表現之一，尤其在莫布里因小腿傷勢缺陣期間扛起重任，曾在2月1日對拓荒者轟下生涯新高40分並抓下17籃板。

儘管艾倫回歸，但騎士仍有傷兵問題，輪替球員泰森（Jaylon Tyson）與韋德（Dean Wade）依舊缺陣。不過隨著主力逐步回歸，騎士正逐漸找回競爭力，也讓外界對他們在季後賽的表現增添更多期待。

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