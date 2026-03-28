NBA／柯瑞再休兩場！波爾辛吉斯攜手桑托斯 勇士驚險收3連勝

勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）在因為膝傷缺席了23場比賽後，今天勇士球團再宣布他將延後2場比賽復出，而今天勇士在與巫師之戰，也在末節發動反撲，最終以131：126擊敗巫師收下3連勝。

前一次出賽已經是美國時間1月31日的柯瑞，在因為傷勢問題連續缺席23場比賽，其中包括退出NBA明星賽後，近期雖然訓練強度逐漸增加，但在未能達成球隊預期參與五對五對抗的情況下，也導致他的歸隊時程不斷後延。

在今天與巫師之戰賽前，勇士球團也宣布，柯瑞將再延兩場比賽才能歸隊，這也代表他將缺席至少25場比賽，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，「我們不會僅僅為了附加賽就讓他復出，他需要打幾場比賽，如果想讓他恢復，需要給他一些緩衝時間。」

勇士在柯瑞持續缺陣的情況下，雖然排名下滑到西區第10名，但在後5名球隊都已經遭到淘汰的情況下，仍確定取得附加賽門票，但在巴特勒（Jimmy Butler）、穆迪（Moses Moody）賽季都報銷的情況下，是否還需要讓柯瑞復出也考驗著勇士球團的決策。

而今天勇士在主場迎戰巫師也陷入苦戰，在前三節打完還以2分落後，不過勇士波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）關鍵時刻挺身而出，攜手桑托斯（Gui Santos）在第四節中段帶領勇士拉出一波18：4的反擊，反倒在比賽最後2分鐘取得9分領先，最終勇士也以5分差距取勝，收下3連勝。

勇士今天共計6人得分上雙，其中波爾辛吉斯攻下28分，桑托斯27分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）22分、10籃板、7助攻；至於巫師則以替補上陣的萊里（Will Riley）拿下22分最佳，庫里巴利（Bilal Coulibaly）21分。