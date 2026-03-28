NBA／選秀狀元風向轉變！迪班薩可能逆襲彼特森成最大熱門

根據《ESPN》記者吳（Jeremy Woo）報導，2026年NBA選秀狀元熱門之爭恐將出現變化，狀元熱門迪班薩（AJ Dybantsa）正逐漸超越堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson）聲勢，成為各隊高層眼中最有機會拿下狀元的人選。

「根據我過去幾週與多位NBA高層的交流，迪班薩已經追上差距，甚至可以被視為目前最有可能成為狀元的球員。從最近的消息來看，整體風向正逐漸傾向迪班薩成為2026年選秀的第一順位。」吳表示。

儘管迪班薩效力的楊百翰大學在三月瘋（NCAA錦標賽）首輪不敵德州大學奧斯汀分校，但他在最後一戰仍繳出35分、10籃板，罰球12投全中的亮眼表現，展現強大個人能力。

吳認為，迪班薩本季選秀評價上升的關鍵，在於決策能力的進步、進攻侵略性的穩定展現，以及更可靠的組織與傳球能力。

數據方面，迪班薩本季場均可貢獻25.3分、6.7籃板與3.8助攻，投籃命中率達51.3%，三分球命中率則為34%。

此外，迪班薩本季也拿下Big 12年度最佳新人，並以680分「自主進攻得分」（無助攻得分）高居全國第一，顯示其單打能力極為突出。他在Big 12錦標賽對戰堪薩斯州立時，更曾轟下40分，並在賽季後段17場比賽中，場均攻下28.8分。

彼特森。 法新社

相較之下，彼特森則受到傷病、身體不適與抽筋問題影響，導致出賽穩定度下滑。雖然他在最後9場比賽仍繳出場均20.6分，但投籃命中率僅38.8%、三分球命中率31.9%。

此外，堪薩斯大學在32強賽遭聖若望大學壓哨絕殺淘汰，也讓彼特森的聲勢略受影響。

不過，彼特森出色的單打得分能力仍讓他維持競爭力，部分球隊甚至將他視為具備「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）型態的得分後衛潛力。

至於杜克大學名將之子小布瑟（Cameron Boozer）則被看好第3順位被選中。但吳也指出，仍不能完全排除其後續反超的可能。

隨著選秀前試訓與體檢即將展開，迪班薩與彼特森之間的「狀元之爭」勢必將持續升溫。