快訊

稱戰火還未結束…川普曝有「3554個伊朗目標」待炸 傳航母趕赴戰區

獨／民進黨密談新竹市長人選 傳鎖定「醫工博士」莊競程

李昌鈺87歲辭世…生前曾說要器捐 專家曝年齡非關鍵「這事」最重要

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／選秀狀元風向轉變！迪班薩可能逆襲彼特森成最大熱門

聯合新聞網／ 綜合報導
迪班薩正逐漸超越彼特森，成為最有機會拿下狀元的人選。 法新社。
迪班薩正逐漸超越彼特森，成為最有機會拿下狀元的人選。 法新社。

根據《ESPN》記者吳（Jeremy Woo）報導，2026年NBA選秀狀元熱門之爭恐將出現變化，狀元熱門迪班薩（AJ Dybantsa）正逐漸超越堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson）聲勢，成為各隊高層眼中最有機會拿下狀元的人選。

「根據我過去幾週與多位NBA高層的交流，迪班薩已經追上差距，甚至可以被視為目前最有可能成為狀元的球員。從最近的消息來看，整體風向正逐漸傾向迪班薩成為2026年選秀的第一順位。」吳表示。

儘管迪班薩效力的楊百翰大學在三月瘋（NCAA錦標賽）首輪不敵德州大學奧斯汀分校，但他在最後一戰仍繳出35分、10籃板，罰球12投全中的亮眼表現，展現強大個人能力。

吳認為，迪班薩本季選秀評價上升的關鍵，在於決策能力的進步、進攻侵略性的穩定展現，以及更可靠的組織與傳球能力。

數據方面，迪班薩本季場均可貢獻25.3分、6.7籃板與3.8助攻，投籃命中率達51.3%，三分球命中率則為34%。

此外，迪班薩本季也拿下Big 12年度最佳新人，並以680分「自主進攻得分」（無助攻得分）高居全國第一，顯示其單打能力極為突出。他在Big 12錦標賽對戰堪薩斯州立時，更曾轟下40分，並在賽季後段17場比賽中，場均攻下28.8分。

彼特森。 法新社
彼特森。 法新社

相較之下，彼特森則受到傷病、身體不適與抽筋問題影響，導致出賽穩定度下滑。雖然他在最後9場比賽仍繳出場均20.6分，但投籃命中率僅38.8%、三分球命中率31.9%。

此外，堪薩斯大學在32強賽遭聖若望大學壓哨絕殺淘汰，也讓彼特森的聲勢略受影響。

不過，彼特森出色的單打得分能力仍讓他維持競爭力，部分球隊甚至將他視為具備「蟻人」愛德華（Anthony Edwards）型態的得分後衛潛力。

至於杜克大學名將之子小布瑟（Cameron Boozer）則被看好第3順位被選中。但吳也指出，仍不能完全排除其後續反超的可能。

隨著選秀前試訓與體檢即將展開，迪班薩與彼特森之間的「狀元之爭」勢必將持續升溫。

NBA 愛德華

相關新聞

NBA／飆41分退籃網卻將禁賽 唐西奇談MVP排名下滑直言不知所措

湖人在今天與籃網之戰，前三節卻一度陷入苦戰，當家球星唐西奇（Luka Doncic）還因為吞下本季第16次技術犯規，將在下場比賽面臨禁賽一場，但末節湖人靠著里夫斯（Austin Reaves）攻下15分，最終以116：99收下近12場比賽第11勝。

NBA／「永遠不會坐他的車 」黃蜂隊友吐槽小鮑爾車禍事件

黃蜂球星小鮑爾（LaMelo Ball）今年2月曾發生車禍，當時他駕駛客製化悍馬行經十字路口時和另台車相撞，所幸未造成人員傷亡。近日，隊友迪亞巴特（Moussa Diabate）也在節目上開玩笑表示，自己「絕對不會」搭小鮑爾開的車。

NBA／勇士休賽季能留住？27歲後衛梅爾頓：我應該得到回報

勇士隊27歲後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）本季傷癒復出後表現不俗，但他在勇士的時光可能進入倒數階段，因為休賽季能不執行合約中的球員選項，成為自由球員。

NBA／「KD換喬丹也能6冠」湯瑪斯再度開火籃球之神

近日，「運球教科書」湯瑪斯（Isiah Thomas）在節目中拋出一項爭議性言論，直言若由杜蘭特（Kevin Durant）取代喬丹（Michael Jordan）90年代領軍的公牛，同樣能拿下六座總冠軍，這番言論也再次點燃外界對湯瑪斯與喬丹長年不合的討論。

NBA／選秀狀元風向轉變！迪班薩可能逆襲彼特森成最大熱門

根據《ESPN》記者吳（Jeremy Woo）報導，2026年NBA選秀狀元熱門之爭恐將出現變化，狀元熱門迪班薩（AJ Dybantsa）正逐漸超越堪薩斯大學後衛彼特森（Darryn Peterson）聲勢，成為各隊高層眼中最有機會拿下狀元的人選。

NBA／絕對沒資格！「瘋狗貝」否定里拉德未來名人堂地位

前NBA後衛「瘋狗貝」貝佛利（Patrick Beverley）近日再度引發話題，他在節目中直言拓荒者明星後衛里拉德（Damian Lillard）並不具備名人堂資格，此番言論也讓兩人過往恩怨再度被放大檢視。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。