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NBA／本季最詭異0.4秒！溜馬發球失誤+兩罰不進遭質疑「不想贏」

聯合新聞網／ 綜合報導
溜馬赫夫(左)。 美聯社
溜馬赫夫(左)。 美聯社

快艇隊今天與聯盟爐主溜馬隊交手，廝殺到最後一刻才以114：113拿下勝利。溜馬中鋒赫夫（Jay Huff）兩罰不進葬送贏球機會，引發球迷質疑。

比賽時間剩3秒，快艇112：113落後，雷納德（Kawhi Leonard）中距離跳投命中，114：113領先。比賽時間剩0.4秒，溜馬奈哈德（Andrew Nembhard）發球想做空中接力，球卻直接空心入網，根據規則是發球失誤。

溜馬只好對快艇球員馬瑟倫（Bennedict Mathurin）犯規，馬瑟倫第一罰沒進，第二罰故意不進，溜馬搶到防守籃板裁判認定還有0.1秒。溜馬最後一攻，裁判又吹快艇球員洛培茲（Brook Lopez）犯規，結果溜馬中鋒赫夫（Jay Huff）兩罰都沒進，終場就以1分之差落敗。

由於戰績越差選秀順位越優，因此許多球迷質疑溜馬兩罰不進，是為了選秀順位擺爛。

溜馬總教練卡萊爾（Rick Carlisle）賽後表示，「這場比賽真的太瘋狂了。0.4秒竟然能發生這麼多事，真的很不可思議。」

對於赫夫兩罰不中，卡萊爾說：「他以前從沒在NBA比賽遇過這種情況，但他會從中學到東西。」卡萊爾補充說：「雷納德投進一顆關鍵球，接著發生一連串很奇怪的情況。他們對裁判很不滿，我們對裁判也很不滿。」

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