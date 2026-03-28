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NBA／對手會做惡夢！溫班亞瑪領軍 球探點名馬刺奪冠聲勢暴漲

聯合新聞網／ 綜合報導
多名球探、高層看好馬刺成奪冠首選，溫班亞瑪則是最大關鍵。 法新社。
多名球探、高層看好馬刺成奪冠首選，溫班亞瑪則是最大關鍵。 法新社。

馬刺近期氣勢驚人，不僅自2月1日以來打出23勝2敗的瘋狂戰績，也僅落後聯盟龍頭雷霆2.5場勝差，讓外界開始認真討論這支年輕球隊是否具備衝擊總冠軍的實力。其中，一名東區資深球探在接受《ESPN》訪問時，直言馬刺已經成為他心中的奪冠首選，今日躍升MVP第一的溫班亞瑪（Victor Wembanyama）更是最大關鍵。

「他們現在是我的第一選擇。他的表現到了季後賽只會更具統治力，而且每一場比賽，他都會慢慢進入你的腦袋。系列賽第一戰，你的球員在出手時就會開始想到他；到了第四戰，他們甚至會做惡夢。」球探表示。

事實上，多位聯盟高層也持相同看法。一名近期與馬刺交手的球隊主管說道，「他們是一支非常好的球隊，戰術執行完善、陣容配置完整，溫班亞瑪基本上則是無法被防守的存在。」

儘管外界對馬刺「經驗不足」的質疑仍不斷，但也有東區高層出面反駁，「大家都說他們沒有經驗，但其實比大家想像中多得多。」

巴恩斯（Harrison Barnes）和柯內特（Luke Kornet）都有冠軍戒指，福克斯（De'Aaron Fox）也是聯盟頂級關鍵球員，而且打過季後賽。你真的覺得Victor會被這種場面嚇到嗎？祝你好運。」

另一名資深球探也點出相同看法，「從歷史來看，今年不太可能發生，但這支球隊不一樣。溫班亞瑪是世代級的球員。」

不過，馬刺確實存在隱憂。包括主力後衛卡瑟爾（Stephon Castle）、哈波（Dylan Harper）與福克斯在內的後場組合，團隊三分球命中率僅35.9%，排名聯盟第15，命中數13.6顆則是第14，將有可能在季後賽被對手針對。

目前馬刺與塞爾蒂克並列第二高奪冠賠率，僅次於雷霆。本季馬刺對戰雷霆更取得4勝1敗優勢，展現強大競爭力。在溫班亞瑪帶領下，這支馬刺或許正逐步從黑馬，轉變為真正的冠軍熱門。

馬刺 巴恩斯 雷霆

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