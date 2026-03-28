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NBA／三分球10投0中驚險延續紀錄 亞歷山大率雷霆逆轉公牛止敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
雷霆隊一哥亞歷山大(左)。 路透
雷霆隊一哥亞歷山大(左)。 路透

持續延長聯盟最長單場20分紀錄的雷霆隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），在今天與公牛隊之戰外線全面熄火，三分球10次出手全都落空，但靠著罰球12投9中，並帶領雷霆在第三節末段打出一波15：0攻勢逆轉戰局，最終亞歷山大仍是成功將紀錄延續到134場，雷霆也以131：113擊敗公牛，收下賽季第58勝。

雷霆在前一場比賽不敵塞爾蒂克隊中斷12連勝後，今天重整旗鼓在主場迎戰公牛，卻在上半場陷入苦戰，尤其球隊一哥亞歷山大在前兩節手感盡失，出手14次僅命中5球，其中包括7次三分球出手全都落空，僅拿下11分，雷霆也以5分差距落後給公牛。

易籃後，亞歷山大持續找不到三分球手感，但他也隨即調整改以最擅長的中距離跳投取分，尤其在第三節最後4分鐘雷霆還以8分落後給公牛時，他更是接連透過切入破壞公牛防線並站上罰球線，帶領雷霆在第三節後段打出一波15：0的攻勢，三節打完反倒取得7分領先。

相較於雷霆在下半場手感逐步加溫，前兩節都攻下32分以上得分的公牛，卻在下半場出現氣力放盡的狀況，第三節僅拿下21分，第四節也只有25分，讓後三節得分都在33分以上的雷霆揚長而去，最終雷霆就以18分差距逆轉勝出，收下賽季第58勝。

亞歷山大今天雖然24投僅8中，包括三分球10投0中，但仍攻下25分將連續20分場次紀錄推進到134場，華勒斯（Cason Wallace）則是有21分進帳；至於公牛雖然有3名球員得分在20分以上，包括塞克斯頓（Collin Sexton）持續扮演板凳暴徒攻下22分，瓊斯（Tre Jones）、奧科羅（Isaac Okoro）也分別有21分、7籃板、9助攻與20分演出，但出戰老東家的球隊一哥吉迪（Josh Giddey）則是11投1中僅拿5分

公牛 雷霆 Shai Gilgeous-Alexander

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