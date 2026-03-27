NBA／「永遠不會坐他的車 」黃蜂隊友吐槽小鮑爾車禍事件

黃蜂球星小鮑爾（LaMelo Ball）今年2月曾發生車禍，當時他駕駛客製化悍馬行經十字路口時和另台車相撞，所幸未造成人員傷亡。近日，隊友迪亞巴特（Moussa Diabate）也在節目上開玩笑表示，自己「絕對不會」搭小鮑爾開的車。

迪亞巴特日前作客《Zach Lowe Show》時，被問到是否曾坐過小鮑爾駕駛的車，他毫不猶豫回應：「絕對不要。從來沒有，也永遠不會。」

「我知道之前發生過那件事……但我真的沒有坐過他的車。」迪亞巴特在受訪時「友情吐槽」。

儘管場外插曲成為話題，本季小鮑爾仍繳出亮眼表現。截至今日，小鮑爾出賽62場，平均上陣27.5分鐘，繳出19.7分、4.8籃板、7.1助攻與1.2抄截的表現，整體投籃命中率達40.6%，三分球命中率則為36.9%，正負值＋6.2為生涯新高。

目前黃蜂正力拚附加賽資格，距離東區第八的熱火僅差0.5場勝差，距離東區第六的暴龍則為2場勝差。小鮑爾的表現，也將成為球隊能否挺進季後賽的關鍵之一。