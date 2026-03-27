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NBA／勇士休賽季能留住？27歲後衛梅爾頓：我應該得到回報

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士隊27歲後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）。 路透
勇士隊27歲後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）。 路透

勇士隊27歲後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）本季傷癒復出後表現不俗，但他在勇士的時光可能進入倒數階段，因為休賽季能不執行合約中的球員選項，成為自由球員。

梅爾頓上季與勇士簽1年1282萬美元合約，但只打6場就因重傷賽季報銷。休賽季他與勇士再續前緣，簽下2年653萬美元合約，第二年球員選項。

今年是梅爾頓生涯第8季，出賽42場，平均上場22.9分鐘，就能拿下13.0分、3.2籃板、2.5助攻、1.4抄截，但三分命中率28.8%創生涯次低。

梅爾頓今天受訪時談到休賽季動向，「我在這個聯盟待不短的時間了，8年其實很久，我投入大量時間、心力和努力。我感覺這些應該要得到回報。對任何人來說，當你付出這麼多，看到成果，也知道自己在場上的影響力和做過的事，就會希望得到相應的回報。當然，結果如何就順其自然，說到底，還是會希望自己的付出能被肯定。」

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