NBA／教練說什麼就做什麼 勇士巴西前鋒：會把自尊放一邊

勇士隊本季傷兵滿營，巴西前鋒桑托斯（Gui Santos）挺身而出，攻下生涯新高的31分，帶隊以109：106逆轉擊敗籃網隊。桑托斯透露，自己最大的優勢是願意接受教練任何指示。

桑托斯本季上場時間大幅增加，他接受電台訪問時透露，接受主力球員回歸後上場時間減少，「這是我最大的優點，只要教練跟我說做這個，我就會把自尊放一邊，教練需要什麼我就做什麼。像賽季初搶5個進攻籃板？沒問題，我會做到。只給我10分鐘上場時間？沒問題，我會把那10分鐘拚到極限。」

桑托斯接著說，「我們都知道柯瑞（Stephen Curry）能做什麼，也知道巴特勒（Jimmy Butler）能做什麼，這支球隊沒人能做到他們做的事。我非常尊重這點，知道當他們回來後，我需要做原本那些事，我會去做，而且心甘情願做，我很清楚他們實力有多強。」

本季桑托斯出賽62場，平均上場19.7分鐘，得到8.6分3.8籃板2.2助攻，都創下生涯新高。