NBA／劍指季後賽！喬治復出喊話：我想打完所有比賽

76人前鋒喬治（Paul George）二月時因違反禁藥規定遭禁賽25場。儘管昨日復出首戰一度手感不佳，但隨著比賽進行逐漸找回節奏，最終攻下28分。賽後喬治也明確表態，希望在例行賽最後階段全力出賽，幫助球隊爭取季後賽排名。

事實上，喬治此役開局僅9投1中，「我一開始有點太急了，太興奮了，出手有點倉促。」

隨後喬治逐漸進入狀態，並在第四節連續命中關鍵跳投，帶動球隊氣勢，「那段時間讓我找回熟悉的感覺，我能快速得分、打出侵略性，那就是我在比賽節奏中的樣子。」

總教練諾斯（Nick Nurse）也認為，喬治只是需要時間找回手感，「就是需要一點時間找回感覺，我們也特別為他設計一些戰術，讓他獲得更好的出手機會，而他也把握住了。」

「我感覺很好，這段時間對我幫助很大，讓我在身體與心理上都覺得可以打出高水準表現。」談到禁賽期間的影響，喬治表示這段時間反而讓身體獲得調整。

值得一提的是，儘管球隊尚未確認喬治是否會出賽剩餘所有比賽，但喬治已展現強烈意願，「我們會一場一場來，但我想打完剩下所有比賽，讓球隊有最好的機會爭取更好的排名。」

目前76人戰績來到40勝33敗，僅落後東區第六的暴龍0.5場勝差，若主力能持續維持健康，仍有機會擺脫附加賽區，爭取更有利的季後賽席次。