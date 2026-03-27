快訊

馬政府官員秀馬英九春聯嘆「此情成追憶」 蕭旭岑：以後不會再有了

特斯拉招募晶片人才 年薪最高突破千萬元 但要符合「這些」嚴格條件

馬基金會司法追訴蕭旭岑再緩緩 李德維：會再了解 不公布決議

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／劍指季後賽！喬治復出喊話：我想打完所有比賽

聯合新聞網／ 綜合報導
喬治明確表態，希望在例行賽最後階段全力出賽。 美聯社。
喬治明確表態，希望在例行賽最後階段全力出賽。 美聯社。

76人前鋒喬治（Paul George）二月時因違反禁藥規定遭禁賽25場。儘管昨日復出首戰一度手感不佳，但隨著比賽進行逐漸找回節奏，最終攻下28分。賽後喬治也明確表態，希望在例行賽最後階段全力出賽，幫助球隊爭取季後賽排名。

事實上，喬治此役開局僅9投1中，「我一開始有點太急了，太興奮了，出手有點倉促。」

隨後喬治逐漸進入狀態，並在第四節連續命中關鍵跳投，帶動球隊氣勢，「那段時間讓我找回熟悉的感覺，我能快速得分、打出侵略性，那就是我在比賽節奏中的樣子。」

總教練諾斯（Nick Nurse）也認為，喬治只是需要時間找回手感，「就是需要一點時間找回感覺，我們也特別為他設計一些戰術，讓他獲得更好的出手機會，而他也把握住了。」

「我感覺很好，這段時間對我幫助很大，讓我在身體與心理上都覺得可以打出高水準表現。」談到禁賽期間的影響，喬治表示這段時間反而讓身體獲得調整。

值得一提的是，儘管球隊尚未確認喬治是否會出賽剩餘所有比賽，但喬治已展現強烈意願，「我們會一場一場來，但我想打完剩下所有比賽，讓球隊有最好的機會爭取更好的排名。」

目前76人戰績來到40勝33敗，僅落後東區第六的暴龍0.5場勝差，若主力能持續維持健康，仍有機會擺脫附加賽區，爭取更有利的季後賽席次。

76人 Paul George

相關新聞

NBA／火箭進攻堪比馬桶堵住！西蒙斯怒噴尤多卡「今年最糟執教」

火箭近期陷入低潮，近10場不僅吞下6敗，還在對灰狼一戰中遭對手完成史上最大OT逆轉秀 。對此，《The Ringer》名嘴西蒙斯（Bill Simmons）狠批火箭總教練尤多卡（Ime Udoka） ，直言球隊進攻體系已出現嚴重問題，堪比「馬桶堵住」等級。

NBA／教練說什麼就做什麼 勇士巴西前鋒：會把自尊放一邊

勇士隊本季傷兵滿營，巴西前鋒桑托斯（Gui Santos）挺身而出，攻下生涯新高的31分，帶隊以109：106逆轉擊敗籃網隊。桑托斯透露，自己最大的優勢是願意接受教練任何指示。

NBA／劍指季後賽！喬治復出喊話：我想打完所有比賽

76人前鋒喬治（Paul George）二月時因違反禁藥規定遭禁賽25場。儘管昨日復出首戰一度手感不佳，但隨著比賽進行逐漸找回節奏，最終攻下28分。賽後喬治也明確表態，希望在例行賽最後階段全力出賽，幫助球隊爭取季後賽排名。

NBA／「KD換喬丹也能6冠」湯瑪斯再度開火籃球之神

近日，「運球教科書」湯瑪斯（Isiah Thomas）在節目中拋出一項爭議性言論，直言若由杜蘭特（Kevin Durant）取代喬丹（Michael Jordan）90年代領軍的公牛，同樣能拿下六座總冠軍，這番言論也再次點燃外界對湯瑪斯與喬丹長年不合的討論。

NBA／不爽雷霆多特「巴頭」骯髒防守 布朗：好像我是他孫子

雷霆隊後衛多特（Luguentz Dort）的防守動作經常被質疑很骯髒，就連塞爾蒂克隊球星布朗（Jaylen Brown）都忍無可忍，直呼多特「巴頭」動作，根本把他當孫子。

NBA／黃蜂斷尼克7連勝 超級新秀創史上首見紀錄、比肩基德

黃蜂隊今天在主場以114：103擊敗東區第3的尼克隊，斬斷尼克7連勝。超級新秀克努佩爾（Kon Knueppel）再度刷新歷史紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。