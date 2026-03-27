NBA／「KD換喬丹也能6冠」湯瑪斯再度開火籃球之神

近日，「運球教科書」湯瑪斯（Isiah Thomas）在節目中拋出一項爭議性言論，直言若由杜蘭特（Kevin Durant）取代喬丹（Michael Jordan）90年代領軍的公牛，同樣能拿下六座總冠軍，這番言論也再次點燃外界對湯瑪斯與喬丹長年不合的討論。

湯瑪斯在《Run It Back》中表示，「我跟杜蘭特說，如果你生在我們那個年代，把你放在低位或中距離進攻的位置，然後把喬丹拿掉，讓你跟皮朋（Scottie Pippen）、庫科奇（Toni Kukoc）一起打……你會拿六座冠軍嗎？絕對會。」

「在那個位置背框、中距離單打，他完全可以做到一樣的事情。」湯瑪斯進一步強調，在當時的戰術體系與陣容配置下，杜蘭特同樣具備統治力。

事實上，兩人的恩怨可追溯至球員時期，湯瑪斯曾因被排除在1992年「夢幻隊」名單之外，與喬丹關係更加緊張。

儘管湯瑪斯同樣是名人堂級控衛、擁有輝煌成就，甚至多次帶領活塞擊敗生涯早期的喬丹，但隨後喬丹完成突破，帶領公牛在90年代奪下六座總冠軍，奠定歷史地位。