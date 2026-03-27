NBA／不爽雷霆多特「巴頭」骯髒防守 布朗：好像我是他孫子

雷霆隊後衛多特（Luguentz Dort）的防守動作經常被質疑很骯髒，就連塞爾蒂克隊球星布朗（Jaylen Brown）都忍無可忍，直呼多特「巴頭」動作，根本把他當孫子。

多特的防守可說是惡名昭彰，球迷經常質疑裁判袒護他。上個月他對金塊隊球星約柯奇（Nikola Jokic）惡意犯規，讓約柯奇在場上大發雷霆，引發球迷熱議。

多特當時表示，「我不髒，只是越界了。」不過相隔10天又對約柯奇惡意犯規，多特說，「我有道歉，不是故意的。」

這次輪到塞爾蒂克球星布朗成為受害者，布朗復盤與雷霆交手的比賽，看見多特為了阻止他進攻直接巴頭。布朗質疑裁判，「他們根本沒打算吹這球，這兄弟直接從我頭上巴下去，我整個人超不爽。」

布朗接著說：「看這個，他直接巴我頭，好像我是他孫子一樣。裁判甚至差點沒吹這球。」