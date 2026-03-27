NBA／火箭進攻堪比馬桶堵住！西蒙斯怒噴尤多卡「今年最糟執教」

Kevin Durant 位置 前鋒 得分 26 籃板 5.42 助攻 4.5 抄截 0.86

火箭近期陷入低潮，近10場不僅吞下6敗，還在對灰狼一戰中遭對手完成史上最大OT逆轉秀 。對此，《The Ringer》名嘴西蒙斯（Bill Simmons）狠批火箭總教練尤多卡（Ime Udoka） ，直言球隊進攻體系已出現嚴重問題，堪比「馬桶堵住」等級。

「這根本就是『馬桶堵住式進攻』的最佳寫照，我真的不敢相信他們的進攻可以這麼鬆散。」西蒙斯在節目中直言。

西蒙斯進一步批評尤多卡本季的執教表現，「我認為這可能是今年最糟糕的執教之一。我看不到他們在關鍵時刻做出任何調整，球隊氣氛也很糟，我甚至覺得他好像不太喜歡這支球隊。」

此外，西蒙斯也提到，全明星賽後球隊狀態明顯下滑，甚至將原因與疑似杜蘭特（Kevin Durant）使用「小號」責備隊友的相關傳聞聯繫在一起，認為球隊整體節奏明顯不同。

隨著例行賽進入尾聲，火箭戰績來到43勝29敗，暫居西區第6。不過球隊進攻效率偏低，場均114.1分與24.9助攻皆落在聯盟中段以下，關鍵時刻進攻停滯的問題尤其明顯。

若火箭無法及時調整，最壞情況恐將跌入附加賽，讓原本有機會爭取主場優勢的局勢出現變數。