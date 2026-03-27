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NBA／黃蜂斷尼克7連勝 超級新秀創史上首見紀錄、比肩基德

聯合新聞網／ 綜合報導
黃蜂超級新秀克努佩爾（Kon Knueppel）。 美聯社
黃蜂超級新秀克努佩爾（Kon Knueppel）。 美聯社

本場賽事

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黃蜂隊今天在主場以114：103擊敗東區第3的尼克隊，斬斷尼克7連勝。超級新秀克努佩爾（Kon Knueppel）再度刷新歷史紀錄。

黃蜂讓尼克第二節只得19分、第三節21分，三節打完黃蜂就領先18分。不過尼克仍讓主力打滿四節，黃蜂終場以11分差勝出。

黃蜂新秀克努佩爾全場14投9中，其中三分球10中6，拿到26分11籃板8助攻，小鮑爾（LaMelo Ball）得到22分6助攻，米勒（Brandon Miller）貢獻21分8籃板。尼克則以布朗森（Jalen Brunson）26分13助攻表現最佳。

克努佩爾本季已投進252顆三分球，成為史上唯一22歲以下單季250顆三分球的球員。

克努佩爾拿下26分、11籃板、8助攻、6顆三分球，是名人堂控衛基德（Jason Kidd）後，首位單場繳出這些數據的新秀。

黃蜂 尼克 Jason Kidd

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