聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／黃蜂斷尼克7連勝 超級新秀創史上首見紀錄、比肩基德
黃蜂隊今天在主場以114：103擊敗東區第3的尼克隊，斬斷尼克7連勝。超級新秀克努佩爾（Kon Knueppel）再度刷新歷史紀錄。
黃蜂讓尼克第二節只得19分、第三節21分，三節打完黃蜂就領先18分。不過尼克仍讓主力打滿四節，黃蜂終場以11分差勝出。
黃蜂新秀克努佩爾全場14投9中，其中三分球10中6，拿到26分11籃板8助攻，小鮑爾（LaMelo Ball）得到22分6助攻，米勒（Brandon Miller）貢獻21分8籃板。尼克則以布朗森（Jalen Brunson）26分13助攻表現最佳。
克努佩爾本季已投進252顆三分球，成為史上唯一22歲以下單季250顆三分球的球員。
克努佩爾拿下26分、11籃板、8助攻、6顆三分球，是名人堂控衛基德（Jason Kidd）後，首位單場繳出這些數據的新秀。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。