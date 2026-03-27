NBA／灰狼創史上最大OT逆轉秀 裁判報告列6個錯誤哨音

灰狼隊昨天在延長賽陷入13分落後，最後打出一波15：0攻勢完成大逆轉，成為NBA歷史延長賽最大逆轉秀。

據美聯社報導，灰狼克服13分落後，以110：108擊敗火箭隊，是聯盟自1997-98賽季開始記錄逐球細節（play-by-play）以來，最大延長賽逆轉秀。

灰狼本場比賽受到不公平判罰，禁區出手63次只有10次罰球；火箭則有25次。主力長人里德（Naz Reid）延長賽被驅逐出場，讓灰狼教練團和球迷都很不滿。

不過裁判報告顯示，本場比賽第四節和延長賽的最後兩分鐘，共出現4次漏判和2次誤判，兩隊各得利3次。

第四節剩1分10秒，安德森（Kyle Anderson）防守犯規沒吹，灰狼得利。1分08秒，火箭中鋒森根（Alperen Sengun）進攻犯規沒吹，火箭得利。

延長賽1分8秒，灰狼迪文森佐（Donte DiVincenzo）腳踢球沒吹並獲得球權，灰狼得利。延長賽33秒，藍道（Julius Randle）搶籃板犯規沒吹，灰狼得利。

誤判方面，延長賽1分14秒，森根把球碰出界，球權卻給火箭，火箭得利。剩3秒時，杜蘭特（Kevin Durant）投籃判藍道防守犯規，但藍道起跳保持垂直，不該吹犯規，火箭得利。