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NBA／勇士戰績不好+傷兵滿營 格林：不能這樣就跳車
勇士隊今天在主場辛苦地以109：106險勝籃網隊。勇士目前傷兵滿營、位居西區第10，老將格林（Draymond Green）賽後直言，「不能事情不順就跳車。」
格林職業生涯至今都效力勇士，他今天賽後受訪時表示，「我在這經歷過很多不可思議的賽季，也參與過很多很棒的球隊。拿過冠軍、掛過冠軍旗，這些都很美好。當一切順利的時候，當然想站在最前面，去擁抱、去享受，那些都很好。」
「事情開始不順時，不能這樣就跳車，不能悶悶不樂，更不能直接放棄。」格林說。
勇士本季面臨「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）整季報銷，還有主將柯瑞（Stephen Curry）長期缺陣。今天差點打不贏東區倒數的籃網。
總教練柯爾（Steve Kerr）卻對球員讚譽有加，「這種比賽我一向都很擔心，長時間客場奔波，一直在不同城市間移動，常常凌晨3點才抵達，回到主場後身體都還沒調整好。整場比賽都像在泥巴裡跑一樣。」
「但我還是為球員們感到驕傲，他們在第四節穩住了，重新找回節奏。」
柯爾說。
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