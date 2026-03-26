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NBA／國王衛斯特布魯克腳傷無限期缺陣 本季能否上場打問號
國王今天宣布，後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）因右腳大拇趾關節出現發炎將無限期缺陣，考量國王目前已僅剩九場例行賽，這意味著衛斯特布魯克本季是否還會上場，充滿不確定性。
衛斯特布魯克因右腳傷勢已缺席最近兩場賽事，本季他為國王出賽64場，場均攻下15.2分、6.7助攻與5.4籃板，在球隊傷兵滿營的情況下成為先發主力，國王目前戰績19勝54敗為西區墊底。
國王前鋒穆雷（Keegan Murray）在二月底於比賽中扭傷腳踝，近期他完成傷勢評估，復原情況相當樂觀，已開始進行訓練。國王陣中包含中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）、後衛拉文（Zach LaVine）與前鋒杭特（De'Andre Hunter）皆已確定本季不會再出賽。
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