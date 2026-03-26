NBA／韓國女團IVE到場加持快艇大勝！雷納德對65場規則有話要說

快艇隊今天在主場迎戰暴龍隊，韓國知名女團IVE到場支持，快艇終場以119：94輕鬆拿下勝利，取得一波3連勝。

IVE是2021年出道的女團，一出道就有極高關注度及人氣，成員包含金秋天（Gaeul）、安兪眞（Yujin）、直井怜（Rei）、張員瑛（Wonyoung）、金志垣（Liz）、李賢瑞（Leeseo）。知名歌曲有《LOVE DIVE》、《I AM》、《BANG BANG》。IVE今天也宣布9月11日、12日首度登上台北小巨蛋開唱，門票4月3日上午11點在拓元售票系統開賣。

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上一次有韓國女團出現在NBA現場是2023年11月的LE SSERAFIM，當時LE SSERAFIM穿上湖人隊球衣，對手正好是快艇，該場比賽由湖人拿下勝利，終結洛城內戰11連敗。IVE成員今天出現在洛杉磯快艇隊主場，穿著快艇球衣觀看球賽。

首節快艇就取得36：22大幅領先，接下來三節持續壓制暴龍，比賽最後3分45秒成為垃圾時間，以25分之差拿下勝利。目前快艇37勝36敗，暫居西區第8，領先第9的拓荒者隊半場勝差。

快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）攻下全場最高的27分，這是他本季第57場出賽，有望達成65場門檻，入選年度最佳陣容。

雷納德近年飽受傷病所困，對於65場門檻，他今天受訪時表示，「這對聯盟來說是好事，畢竟是想避免球員隨便輪休，但就像我之前說的，我不覺得這個規定，會讓真正受傷的人硬撐上場。如果身體一直隱隱作痛，硬要為一場比賽上場，其實也不太合理。傷勢是需要控制、慢慢處理的。事情就是這樣，最健康的人才能上場，這就是比賽。」