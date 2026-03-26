NBA／穆雷53分、約柯奇大號大三元 金塊主帥：超越丹佛體壇一切

金塊隊昨天在客場2分險勝太陽隊，今天回到主場迎戰獨行俠隊，當家後衛穆雷（Jamal Murray）狂轟本季新高53分，中鋒約柯奇（Nikola Jokic）繳出23分21籃板19助攻的大三元，終場以142：135拿下勝利。

穆雷上半場就狂轟33分，但分差始終未被拉開，第四節剩4分20秒時，獨行俠一度只落後1分，但威廉斯（Brandon Williams）兩罰不中，讓金塊重新掌控局勢。約柯奇先拿下2分，再助攻華森（Peyton Watson）命中底角三分，穆雷投進三分球和中距離跳投，將分差拉開至10分，最終順利取勝。

穆雷全場28投19中，罰球6中6，得到53分，差點打破生涯新高55分。約柯奇砍進23分21籃板19助攻，華森貢獻21分。

獨行俠以狀元佛雷格（Cooper Flagg）得到26分8籃板7助攻最佳，馬歇爾（Naji Marshall）攻下22分，華盛頓（P.J. Washington）拿到19分15籃板。

金塊總教練艾德曼（David Adelman）賽後被問到，約柯奇和穆雷對丹佛體壇的影響，「這座城市有這麼多優秀球隊的情況下，這兩人過去10年做到的，已超越一切。」