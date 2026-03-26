NBA／祖巴茲談被交易當下沉重心情 自己與快艇人員都哭了

中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）季中遭快艇交易至溜馬，他近期受訪時坦言，自己先前經歷了一段心碎時刻，離開效力八年球隊令他相當傷心，更透露在交易發生當下，自己和快艇工作人員都哭了。

祖巴茲在訪問中說：「收到被交易的通知時真的很難受，當時快艇正要出發去客場之旅，所以我趕去見了很多人，聊起我們一起經歷的事，很多人都哭了，我也哭了，交易真正發生時真的很難被接受。」

祖巴茲自2018-2019賽季中從湖人轉戰快艇後，一直是隊上重要禁區戰力，他也深受球迷喜愛，在快艇八個賽季中，他共打了513場例行賽，場均攻下11.4分、9.3籃板與1.0抄截，曾六度隨隊征戰季後賽，包含在2021年隊史首次闖入西區決賽。

祖巴茲說：「快艇球迷真的很棒，他們是世界上最好的球迷之一，從我年輕時就一直支持我，我在這裡度過非常快樂的時光，現在還是很難相信，未來我竟然要對戰他們。」