快訊

168斷食最後一餐幾點吃？台大研究：這時間讓你8周多瘦1公斤

直播／一審判決出爐！柯文哲涉京華城貪瀆案 重判17年、褫奪公權6年

觀光救不了日本？吳淡如點破致命關鍵 2大產業快撐不住

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／祖巴茲談被交易當下沉重心情 自己與快艇人員都哭了

聯合新聞網／ 綜合報導
祖巴茲季中從快艇被交易至溜馬。 路透社
祖巴茲季中從快艇被交易至溜馬。 路透社

中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）季中遭快艇交易至溜馬，他近期受訪時坦言，自己先前經歷了一段心碎時刻，離開效力八年球隊令他相當傷心，更透露在交易發生當下，自己和快艇工作人員都哭了。

祖巴茲在訪問中說：「收到被交易的通知時真的很難受，當時快艇正要出發去客場之旅，所以我趕去見了很多人，聊起我們一起經歷的事，很多人都哭了，我也哭了，交易真正發生時真的很難被接受。」

祖巴茲自2018-2019賽季中從湖人轉戰快艇後，一直是隊上重要禁區戰力，他也深受球迷喜愛，在快艇八個賽季中，他共打了513場例行賽，場均攻下11.4分、9.3籃板與1.0抄截，曾六度隨隊征戰季後賽，包含在2021年隊史首次闖入西區決賽。

祖巴茲說：「快艇球迷真的很棒，他們是世界上最好的球迷之一，從我年輕時就一直支持我，我在這裡度過非常快樂的時光，現在還是很難相信，未來我竟然要對戰他們。」

溜馬 快艇

相關新聞

NBA／唐西奇首節轟21分、全場43分 湖人退溜馬近11戰10勝

在前一場比賽不敵活塞隊中止9連勝後，湖人隊今天客場之旅最後一站來到溜馬隊主場，在首節唐西奇（Luka Doncic）就猛轟21分，率領湖人單節拿下45分領軍下，湖人整場比賽一路壓制溜馬，末節擋下溜馬的反撲，最終以137：130取勝，客場6連戰以5勝1敗作收。

NBA／灰狼力抗黑哨「奇蹟逆轉」火箭 賽後球迷痛罵裁判佛斯特

火箭與灰狼隊今天上演一場肉搏戰，灰狼少了「蟻人」愛德華（Anthony Edwards），第四節尾聲群龍無首遭火箭扳平逼進延長賽。火箭延長賽打出13：0攻勢，但灰狼以一波15：0完成瘋狂逆轉秀，終場以110：108氣走火箭。

NBA／穆雷53分、約柯奇大號大三元 金塊主帥：超越丹佛體壇一切

金塊隊昨天在客場2分險勝太陽隊，今天回到主場迎戰獨行俠隊，當家後衛穆雷（Jamal Murray）狂轟本季新高53分，中鋒約柯奇（Nikola Jokic）繳出23分21籃板19助攻的大三元，終場以142：135拿下勝利。

NBA／祖巴茲談被交易當下沉重心情 自己與快艇人員都哭了

中鋒祖巴茲被交易至溜馬，面對離開效力八年的快艇，他感到心碎，並透露交易當下與工作人員同哭。他在快艇期間共打513場比賽，深受球迷喜愛。祖巴茲坦言，未來將對抗快艇，仍難以置信。

NBA／唐西奇與詹姆斯「不愛說話」 史馬特稱自己才是湖人精神領袖

湖人近期表現亮眼，11場比賽中取得10勝，排名西區第三。史馬特認為自己才是球隊的精神領袖，指唐西奇與詹姆斯多數時間專注比賽，不愛說話。湖人欲全力追逐總冠軍，史馬特場均貢獻9.5分。

NBA／9人上場8人得分上雙 熱火全員皆兵退騎士

健康出擊的熱火隊今天碰騎士隊打出競爭力，第三節一度領先17分，第四節再頂住騎士反撲，阿德巴約（Bam Adebayo）「3分打」加上韋爾（Kel'el Ware）上籃讓領先回到雙位數，最終以120：103止住5連敗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。