NBA／9人上場8人得分上雙 熱火全員皆兵退騎士

健康出擊的熱火隊今天碰騎士隊打出競爭力，第三節一度領先17分，第四節再頂住騎士反撲，阿德巴約（Bam Adebayo）「3分打」加上韋爾（Kel'el Ware）上籃讓領先回到雙位數，最終以120：103止住5連敗。

熱火今天點點開花，9人上場就有8人得分雙位數，鮑威爾（Norman Powell）19分最高， 赫洛（Tyler Herro）18分，阿德巴約17分，韋爾13分、11籃板。熱火奪勝後將繼續待在克里夫蘭，兩軍台灣時間本周六將再次碰頭。

騎士當家球星米契爾（Donovan Mitchell ）攻下全場最高28分，但提前犯滿離場，儘管「大鬍子」哈登（James Harden）和麥瑞爾（Sam Merrill）各拿18分仍中斷4連勝。

「背靠背」出賽的騎士，昨天雖擊敗魔術隊但失分達到131分，教練亞特金森（Kenny Atkinson）希望球隊能打出更好的防守表現，面對今年聯盟進攻最佳的熱火是絕佳測試機會，不過熱火今天繳出三分球45投18中表現，上半場領先最多達21分，騎士第三節雖回敬37：20攻勢仍功虧一簣。

騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）已連10場缺陣，讓騎士本季還沒能以「完全體」出賽。