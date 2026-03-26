NBA／唐西奇與詹姆斯「不愛說話」 史馬特稱自己才是湖人精神領袖

湖人近11場比賽拿下10勝，排名登上西區前三，包含唐西奇（Luka Doncic）繳出MVP級表現和詹姆斯（LeBron James）場下領導力皆為戰績提升關鍵，不過「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）則認為自己才是湖人休息室最具影響力領袖人物。

史馬特在節目中受訪時解釋了自己為何扮演球隊領袖，他說：「唐西奇與詹姆斯都不太愛說話，他們都很專注於比賽，艾頓（Deandre Ayton）是我的兄弟，但他有時較隨性一點，所以我會負責確保大家都在正確的狀態。」

史馬特目前32歲，過去曾獲得年度最佳防守球員，本季他將防守拚勁帶入紫金大軍，幫助球隊全力追逐總冠軍，湖人目前戰績47勝26敗名列西區第三，史馬特則在60場出賽中場均貢獻9.5分、2.8籃板、2.8助攻以及1.4抄截。