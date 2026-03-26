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NBA／灰狼力抗黑哨「奇蹟逆轉」火箭 賽後球迷痛罵裁判佛斯特
火箭與灰狼隊今天上演一場肉搏戰，灰狼少了「蟻人」愛德華（Anthony Edwards），第四節尾聲群龍無首遭火箭扳平逼進延長賽。火箭延長賽打出13：0攻勢，但灰狼以一波15：0完成瘋狂逆轉秀，終場以110：108氣走火箭。
第四節最後3分鐘灰狼以93：82領先，火箭卻突然打出一波12：0攻勢超前，灰狼靠著藍道（Julius Randle）切入拋投取回1分領先。火箭「大哥」杜蘭特（Kevin Durant）再用罰球追平比數，進入延長賽。
延長賽灰狼長人里德（Naz Reid）被主裁判佛斯特（Scott Foster）驅逐出場，火箭開局打出13：0攻勢。原本火箭看似勝券在握，但灰狼從老將康利（Mike Conley）三分開始，並加大身體對抗強度讓火箭吃不消，最後8秒藍道中距離跳投命中，反倒取得2分領先。
火箭最後一攻交給杜蘭特，他買到犯規，但第一罰沒進，第二罰故意不中球出界，火箭取得球權，但隨後發球遭到灰狼破壞，終場灰狼就以2分之差帶走勝利。
灰狼防守悍將麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）砍進全隊最高25分，藍道有24分，里德拿到14分13籃板，外帶2抄截2火鍋。火箭方面，杜蘭特和森根（Alperen Sengun）都攻下30分。
本場比賽灰狼僅獲得10罰球；火箭則是25個，佛斯特的名字再度登上美國Ｘ熱搜第一名。灰狼記者摩爾（Dane Moore）指出，比賽結束後灰狼主場響起對佛斯特的罵聲，「那坨屎沒用，佛斯特！」
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