聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／勇士巴西前鋒猛砍31分生涯新高 末節逆轉擺爛的籃網
勇士隊今天在主場迎戰東區倒數第3的籃網隊，前三節打完竟陷入落後，但靠著巴西前鋒桑托斯（Gui Santos）猛砍生涯新高的31分，末節完成反超，以109：106驚險拿下勝利。
勇士三節打完落後9分，但靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和小裴頓（Gary Payton II）輪流發揮，打出11：2攻勢扳平比數。隨後戰況陷入拉鋸。
最後24秒勇士梅爾頓（De'Anthony Melton）要到犯規，2罰1中，取得1分領先。籃網薩拉夫（Ben Saraf）拋投沒進，勇士老將格林（Draymond Green）搶下重要防守籃板，隨後被犯規並2罰全進，梅爾頓再抄截毀掉籃網最後一擊，收下勝利。
桑托斯16投11中，攻下全場最高的31分，波傑姆斯基得到22分6籃板5助攻，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）貢獻17分。籃網則以威廉斯（Ziaire Williams）得到19分最佳。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。