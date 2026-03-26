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NBA／勇士巴西前鋒猛砍31分生涯新高 末節逆轉擺爛的籃網

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士巴西前鋒桑托斯(左)。 法新社
勇士巴西前鋒桑托斯(左)。 法新社

勇士隊今天在主場迎戰東區倒數第3的籃網隊，前三節打完竟陷入落後，但靠著巴西前鋒桑托斯（Gui Santos）猛砍生涯新高的31分，末節完成反超，以109：106驚險拿下勝利。

勇士三節打完落後9分，但靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）和小裴頓（Gary Payton II）輪流發揮，打出11：2攻勢扳平比數。隨後戰況陷入拉鋸。

最後24秒勇士梅爾頓（De'Anthony Melton）要到犯規，2罰1中，取得1分領先。籃網薩拉夫（Ben Saraf）拋投沒進，勇士老將格林（Draymond Green）搶下重要防守籃板，隨後被犯規並2罰全進，梅爾頓再抄截毀掉籃網最後一擊，收下勝利。

桑托斯16投11中，攻下全場最高的31分，波傑姆斯基得到22分6籃板5助攻，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）貢獻17分。籃網則以威廉斯（Ziaire Williams）得到19分最佳。

勇士 籃網

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