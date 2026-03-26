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NBA／海斯繳出平歐尼爾、賈霸數據 父母到場觀賽成一大動力

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
海斯。 路透
海斯。 路透

湖人隊今天在客場之旅最後一場比賽作客溜馬隊主場，團隊4人得分在20分以上，其中包括唐西奇（Luka Doncic）攻下43分領軍下，以7分差距擊敗對手，收下近11場比賽的第10勝，而中鋒海斯（Jaxson Hayes）今天進帳21分、10籃板，且命中率8成、0次失誤，更是湖人隊史中鋒中創下此紀錄的第3人。

25歲的海斯本賽季多以替補身分出賽，不過在先發中鋒艾頓（Deandre Ayton）今天因為背傷缺陣的情況下，海斯也被拉上先發，並且以11投9中的高效率拿下21分，並有10籃板、2阻攻、2抄截演出，且全場0次失誤，成為湖人隊史除了賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、歐尼爾（Shaquille O’Neal）外，第三位達成單場21分、10籃板、8成投籃命中率與0失誤的球員。

談到海斯今天得分、籃板皆創下賽季新高，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）也給予讚賞，「這一切都始於他為球隊快速跑動，尤其在第三節初他創造了很多得分機會，隊友們都知道他作為擋拆球員的爆發力，他們都在不斷尋找他，而他也做得很好，能夠快速跑衛，也展現極佳的身體對抗。」

海斯則表示，自己從小就在距離溜馬球場約一個半小時車程的地方長大，對於印第安納可說是相當熟悉，在前一場作客活塞隊的比賽結束後，他也回到家中與父母相聚，今天父母更到場看球，「在作客底特律後我回到了家中，和爸媽吃了一頓飯，感覺充沛的體力又回來了，今天他們也一起來到這邊，沒有什麼方式比跟父母共進晚餐來結束一段旅程更好了。」

而拿下43分的唐西奇在談到海斯表現時也說：「他今天表現非常關鍵，他總在球隊需要的時候有出色表現，今天就是他個人能力的完美展示。」

歐尼爾 湖人

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