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NBA／向偶像布萊恩致敬 公鹿波特喊話要超越阿德巴約83分紀錄
公鹿後衛波特（Kevin Porter Jr.）在直播中表示，希望有朝一日能打破熱火長人阿德巴約（Bam Adebayo）83分紀錄，以向自己偶像布萊恩（Kobe Bryant）致敬，此話一出立刻引發網友熱議。
阿德巴約在3月11日交手巫師時單場攻下83分，讓他超越布萊恩的81分紀錄，成為NBA歷史單場得分第二高的球員。
波特在直播中說道：「我總有一天會打破那個（83分）紀錄，既然布萊恩的紀錄已經被超越，那我就得再突破阿德巴約的，這是對布萊恩的尊敬。」
波特生涯單場得分最高紀錄發生於2021年，當時他效力火箭單場轟下50分11助攻，成為史上最年輕單場得到至少50分10助攻的球員，本季他場均可攻下17.4分、7.4助攻、5.2籃板與2.2抄截。
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