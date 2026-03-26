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NBA／浪費21分領先 老鷹延長賽1分狙擊活塞
老鷹隊今天碰東區龍頭活塞隊，最多21分領先雖在正規賽全部花光，但活塞延長賽中有機會的「絕殺」出手兩度落空，讓老鷹驚險以130：129迎接3連勝，也是近15場比賽的第14場勝利。
麥凱倫（CJ McCollum）成今天致勝功臣，全場攻下27分，包含延長賽平手時的「3分打」；強森（Jalen Johnson）贊助27分、12助攻和8籃板，聯手率老鷹在明星賽後打出15勝2敗的東區最佳戰績，也中斷活塞的4連勝。
老鷹首節就取得37：29領先，第二節再打出11：0攻勢，最多領先到73：52，半場也握有73：55領先。活塞第三節打出一波16：0猛攻縮小差距，第四節更一度超前，但麥凱倫一人包辦老鷹最後11分，包括最後44.1秒的「3分打」，讓老鷹重回領先。
活塞雖將比賽121：121逼到延長賽，但有機會的「絕殺」球哈里斯（Tobias Harris）跳投先失手，杜倫（Jalen Duren）搶下進攻籃板後補籃也放輕，讓老鷹驚險以1分差帶走勝利。
活塞在當家球星康寧漢（Cade Cunningham）氣胸缺陣下，今天矣杜倫26分、14籃板最佳，哈里斯22分，詹金斯（Daniss Jenkins）19分、10助攻。
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