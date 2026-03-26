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NBA／活塞樂觀看康寧漢復原狀況 希望趕上季後賽復出
活塞當家球星康寧漢（Cade Cunningham）因氣胸問題持續缺陣，不過《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，活塞隊內對康寧漢復原情況感到樂觀，並希望他能在季後賽開打時順利歸隊。
查拉尼亞在節目中說：「康寧漢目前仍在復原階段，已經可以進行一些簡單訓練，但仍需要時間從氣胸中完全康復，在未來一到兩週將會有更明確的復出時程，活塞內部對此抱樂觀態度，球隊希望他能在季後賽開打時復出。
不過查拉尼亞強調，一切仍需要時間觀察，畢竟康寧漢的氣胸狀況才發生一個禮拜。
康寧漢本季場均貢獻24.5分、9.9助攻、5.6籃板、1.5抄截，活塞在他的帶領下戰績52勝20敗勇冠東區，目前球隊試圖鞏固龍頭地位，不過今天以129：130一分不敵老鷹，終止四連勝。
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