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NBA／唐西奇首節轟21分、全場43分 湖人退溜馬近11戰10勝

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇(左)。 路透
唐西奇(左)。 路透

本場賽事

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球員照片
Luka Doncic
位置 前鋒-後衛
得分 33.4
籃板 7.87
助攻 8.4
抄截 1.63

2025-2026賽季

在前一場比賽不敵活塞隊中止9連勝後，湖人隊今天客場之旅最後一站來到溜馬隊主場，在首節唐西奇（Luka Doncic）就猛轟21分，率領湖人單節拿下45分領軍下，湖人整場比賽一路壓制溜馬，末節擋下溜馬的反撲，最終以137：130取勝，客場6連戰以5勝1敗作收。

近期在唐西奇與詹姆斯（LeBron James）火燙的狀態領軍下打出一波9勝1敗佳績的湖人，今天客場之旅最後一站來到溜馬主場，首節唐西奇就延續近期的火燙手感，單節以12投8中的高效率拿下21分，生涯第32度單節拿下20分，追平哈登（James Harden）排名歷史第3名，僅次於柯瑞（Stephen Curry）的45次與布萊恩（Kobe Bryant）的36次。

在唐西奇火燙手感領軍下，湖人上半場打完就以16分差距領先溜馬，其中唐西奇在前兩節就攻下28分，詹姆斯也有15分、6籃板、6助攻演出，雙星的精彩表現讓溜馬防不勝防。

易籃後，湖人又一度將領先差距擴大到20分以上，儘管末節溜馬展開猛烈反撲，單節拿下45分，但仍是無力超前比數，最終湖人就以7分差距收下近11場比賽以來的第10勝，並以5勝1敗結束這次的客場6連戰。

球員照片
LeBron James
位置 前鋒
得分 21
籃板 5.9
助攻 6.9
抄截 1.14

2025-2026賽季

湖人今天以唐西奇攻下43分外帶6籃板、7助攻表現最佳，詹姆斯則有23分、9籃板、9助攻，里夫斯（Austin Reaves）25分、8助攻，海斯（Jaxson Hayes）21分、10籃板；至於溜馬也有8人得分上雙，其中以席亞康（Pascal Siakam）20分最佳，奈哈德（Andrew Nembhard）則有14分、19助攻。

溜馬 湖人 Luka Doncic 唐西奇

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