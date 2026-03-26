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NBA／球員工會為康寧漢發聲 總裁回應不會為特定球員改65場出賽規則
球員工會日前針對NBA「65場出賽」個人獎項門檻提出質疑，並以活塞球星康寧漢（Cade Cunningham）為例，呼籲聯盟因放寬標準，不過聯盟總裁席佛（Adam Silver）駁斥相關質疑，並強調不會因特定球員更改規則。
康寧漢本季率活塞打出東區最佳戰績，61場出賽繳出24.5分、9.9助攻、5.6籃板全能數據，不過他目前因氣胸問題進入傷兵名單，若沒能在例行賽尾聲重回球場，將因出賽數未達65場失去年度個人獎項獲獎資格，使「65場出賽」門檻再度遭受質疑。
球員工會認為聯盟因放寬65場出賽的規定，或設立重大傷病特殊條款，工會在聲明中說道：「如果康寧漢在經歷一個具生涯代表性的賽季後，卻沒有得到個人獎項的資格，顯示這項規則必須被廢除或改革。」
不過席佛對質疑聲提出反駁，他說：「我不會說這項規定沒用，它確實有發揮效果，我也不會因某位球員感到不公平，就認定需要更改規則。」
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