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NBA／聯盟擴軍至32隊將進行投票 灰狼、灰熊擬轉戰東區

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
灰狼一哥愛德華（左）、灰熊球星莫蘭特（右）。 美聯社
灰狼一哥愛德華（左）、灰熊球星莫蘭特（右）。 美聯社

NBA暌違22年將再度擴軍，理事會今天正式批准針對聯盟從30隊擴軍至32隊的計畫展開討論與投票，如能通過，將預計在拉斯維加斯與西雅圖兩座城市建立球隊，並投入西區戰局，至於灰狼灰熊則傳出可能轉戰東區。

前一次擴軍已經是2004年夏洛特山貓（黃蜂前身）加入的NBA，近年來多次討論再度擴軍議題，其中在拉斯維加斯以及西雅圖成立球隊一直都是聯盟的目標，而聯盟30隊老闆也在今天的理事會中全數同意，將討論在這兩座城市成立新球隊的可能性，且每支球隊競標報價將落在70至100億美元間，擴建球隊最快在2028-29賽季就能投入比賽。

根據報導，NBA這次的擴軍計畫是勢在必行，聯盟總裁席佛（Adam Silver）也在一份聲明中重申立場，「今天的投票反映了董事會對於探索拉斯維加斯與西雅圖潛在擴張計畫的興趣，這兩座城市長期以來一直在支持著NBA，我們期待邁出下一步，並與相關各方進行接洽。」

聯盟也指出，目前已經聘起投資銀行擔任策略顧問，評估潛在市場、所有權集團、場館基礎建設以及擴軍帶來的更管放經濟影響等，未來幾個月也將會審查兩座城市新球隊的競標方案，並決定是在2026年抑或是幾年後完成新球隊的特許經營權收購，不過仍須至少經過聯盟30隊老闆中至少23人投下同意票才得以進行。

拉斯維加斯自2018年以來就是WNBA王牌隊的主場，並在過去5年3度奪冠，另外NBA也與拉斯維加斯合作舉辦季前熱身賽、NBA盃4強賽與決賽等，展現對於籃球運動的支持。

至於西雅圖則是在2008年超音速因為球隊老闆與主場的租約紛爭，最終遷至奧克拉荷馬市並改名為雷霆後，便一直沒有NBA球隊，這也讓西雅圖的球迷一直希望能重回NBA的懷抱。

灰狼 灰熊

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