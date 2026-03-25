NBA／詹姆斯稱讚里夫斯「不像白人」意外陷種族歧視爭議

「鄉村曼巴」里夫斯（Austin Reaves）本季身手再進化，最近湖人老將詹姆斯（LeBron James）在節目《Mind the Game》上稱讚里夫斯，意外陷入種族歧視爭議。

詹姆斯坦言當年湖人簽下里夫斯前，沒看過里夫斯打球，後來去看大學時期的精華影片，「第一個讓我注意到的點，其實滿有趣的，我們現在也常聊這件事，他打球不像一般白人球員。真的很不一樣，他的節奏感和變化非常特別。」

詹姆斯接著補充說，「我是在俄亥俄州東北長大的，我很清楚白人球員有一種典型打法；也有些白人球員會打出類似黑人球員的風格。我從他比賽裡看到的是，他的動作變化很多、很有節奏感，這正是我們當時缺少的。我覺得他的球風很適合我們，有能力撕裂防線，也能輕鬆切進禁區。」

節目內容曝光後，不少網友指責詹姆斯對白人種族歧視，「真是種族歧視又愚蠢的言論」、「詹姆斯是種族主義者而且痛恨白人」、「如果是白人說打球不像黑人，肯定被取消（抵制）」、「這種話在運動界可接受，但音樂界不行哈哈」。不過也有部分網友認為詹姆斯稱讚里夫斯的方式很幽默。