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NBA／詹姆斯生涯對戰各隊成績曝 23年來僅一隊勝率未達五成

聯合新聞網／ 綜合報導
湖人球星詹姆斯史上最多出賽的球員。 路透社
湖人球星詹姆斯史上最多出賽的球員。 路透社

球員照片
LeBron James
位置 前鋒
得分 21
籃板 5.9
助攻 6.9
抄截 1.14

2025-2026賽季

湖人傳奇球星詹姆斯（LeBron James）先前超越派瑞許（Robert Parish），成為史上最多出賽場次紀錄保持人，生涯迄今已出賽1613場比賽，總計23個球季以來，僅有一隊能對詹姆斯取得對戰5成勝率，答案就是丹佛金塊隊。

金塊是唯一一支無論例行賽或季後賽對詹姆斯都有對戰優勢的球隊，例行賽拿下25勝23敗，季後賽也以9勝5敗佔上風。值得一提的是詹姆斯季後賽生涯共交手過24支球隊，包含勇士、金塊、馬刺、獨行俠、灰狼、魔術與太陽對戰詹姆斯勝率超過5成，其中只有勇士、金塊和馬刺在季後賽與他多次過招。

在季後賽多次交手的這三隊中，自然以NBA曾連續四年總冠軍賽上演「勇騎大戰」最讓人印象深刻，詹姆斯生涯例行賽對勇士取得27勝20敗優勢，但季後賽卻是11勝17敗居劣勢；生涯前期季後賽對馬刺則繳了不少學費，累計是5勝11敗；而近年則多次不敵「小丑」約柯奇（Nikola Jokic）領軍的金塊，對戰是5勝9敗。

不過金塊能在交手詹姆斯時佔上風，已退役的同梯好友「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）是關鍵之一，他在效力金塊時期對戰詹姆斯在12場比賽中拿下8勝；近年由「小丑」約柯奇（Nikola Jokic）領軍的金塊，雖然在季後賽吃定詹姆斯，但在例行賽是12勝13敗、勝率勉強接近五成。

在詹姆斯生涯裡，例行賽對戰勝率最高為黃蜂8成47，有趣的是他生涯曾效力的騎士與現在的湖人，對戰勝率皆高於七成，勝率排名前五分別為黃蜂（8成47）、騎士（7成60）、暴龍（7成50）、湖人（7成33）與灰狼（7成33）。

湖人 詹姆斯 金塊 約柯奇

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