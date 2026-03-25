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NBA／送17助攻大三元加準絕殺太陽 約柯奇：是隊友站位站得好

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
約柯奇全場進帳23分、17籃板、17助攻「大三元」，還投進準絕殺。 法新社
約柯奇全場進帳23分、17籃板、17助攻「大三元」，還投進準絕殺。 法新社

本場賽事

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球員照片
Nikola Jokic
位置 中鋒
得分 27.9
籃板 12.67
助攻 10.7
抄截 1.44

2025-2026賽季

金塊在今天與太陽打出一場高強度的拉鋸戰，其中年度MVP熱門人選約柯奇（Nikola Jokic）不僅全場進帳23分、17籃板、17助攻「大三元」，還在比賽最後11.5秒投進準絕殺跳投，幫助金塊最終以125：123險勝太陽，收下3連勝。

目前仍在為季後賽席次卡位的金塊與太陽今天在鳳凰城交手，兩隊也打出一場高張力的得分大戰，兩隊合計共有12名球員得分來到雙位數，甚至打到比賽最後1分鐘雙方都來保持在平手狀態。

第四節最後35秒，金塊先是由穆雷（Jamal Murray）投進關鍵後仰跳投，幫助球隊取得2分領先，不過不到5秒鐘，太陽布克（Devin Booker）隨即回敬一記跳投再度扳平戰局。

但今天扮演致勝英雄的依舊是年度MVP的熱門人選約柯奇，他在倒數11.8秒與穆雷進行玩擋拆後，於罰球線上接球後出手命中，反觀太陽最後一波進攻險些發生發球失誤，在把球救回後布克三分球出手未能命中，最終金塊就以2分差距險勝太陽，收下3連勝，與西區第3名的湖人僅剩1.5場勝差。

金塊與太陽今天先發五虎皆得分來到雙位數，其中約柯奇拿下23分、17籃板、17助攻，個人生涯已經第17度寫下單場20分、15籃板、15助攻的數據，談到今天送出17次助攻，約柯奇也不居功，讚賞是隊友站位站得好，「隊友們都出現在他們應該出現的位置上，他們跑位接應，然後我把球傳給他們，一切就這樣順其自然的發生了。」

金塊 Nikola Jokic

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